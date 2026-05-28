Los Medias Blancas vencen 15-2 a los Mellizos con el primer grand slam de Meidroth

Chase Meidroth conectó el primer grand slam de su carrera, David Sandlin ponchó a cuatro en seis entradas en su debut en las Grandes Ligas, y los Medias Blancas de Chicago vencieron 15-2 a los Mellizos de Minnesota la noche del miércoles.

Munetaka Murakami se fue de 4-2 con un jonrón solitario. Sus 20 cuadrangulares están empatados con el dominicano Gary Sánchez (Yankees de Nueva York, 2015-16) y Wally Berger (Bravos de Boston, 1930) en el segundo lugar en la historia de las mayores a través de 55 juegos de carrera.

Cody Bellinger (los Dodgers de Los Ángeles, 2017) conectó 22 jonrones en sus primeros 55 juegos.

Byron Buxton, de Minnesota, abrió el juego con un vuelacercas, pero Sandlin, de 25 años, retiró a 18 bateadores consecutivos — el primer lanzador de los Medias Blancas en retirar a 18 seguidos en su debut desde 1920.

Kody Clemens, de Minnesota, pegó un jonrón solitario en la octava.

Sam Antonacci se fue de 4-3 con tres carreras impulsadas, Randal Grichuk conectó tres hits e impulsó dos carreras. Meidroth, Colson Montgomery y Tristan Peters aportaron dos hits cada uno.

Murakami siguió el grand slam de Meidroth con un jonrón para poner la pizarra 14-2.

Meidroth suma cinco jonrones esta temporada, igualando su total de novato de la campaña pasada.

Connor Prielipp (1-3) permitió seis carreras y ocho hits, otorgó tres bases por bolas y registró cinco ponches en cuatro entradas y un tercio.

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