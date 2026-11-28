Spurs remontan en la 2ª mitad y avanzan en la Copa NBA al vencer 99-96 a Lakers
Stephon Castle anotó 26 puntos, Victor Wembanyama sumó 25 unidades y 16 rebotes, y los Spurs de San Antonio aceleraron en la segunda mitad para imponerse el viernes 99-96 a los Lakers de Los Ángeles, con lo que avanzaron a la ronda de eliminación directa de la Copa NBA.
Castle acertó 10 de 15 tiros de campo, incluido un triple que puso a San Antonio arriba por 96-90 con 43,4 segundos por jugar, después de que De’Aaron Fox capturó el rebote de un tiro libre fallado por Wembanyama.
Luka Doncic anotó 31 puntos para liderar a Los Ángeles, que quedó eliminado de la Copa NBA con la derrota. Austin Reaves aportó 21 puntos y Walker Kessler terminó con 10 tantos y 13 rebotes.
Reaves encestó 5 de 9 triples, incluido uno desde 7,6 metros con 34 segundos restantes que recortó la ventaja de los Spurs a 96-93. Jake LaRavia convirtió un par de tiros libres después de que Fox perdió la posesión por un doble drible.
Fox respondió con dos tiros libres con 6,6 segundos por jugar que pusieron a los Spurs arriba 98-95.
San Antonio perdió ante los Knicks de Nueva York en la final de la Copa NBA de la temporada pasada.
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