Deni Avdija anotó 26 puntos y capturó ocho rebotes, Toumani Camara sumó 20 unidades y ocho tableros, y los Trail Blazers de Portland arrollaron el viernes 116-94 a los Warriors de Golden State, para avanzar a los cuartos de final de la Copa NBA.

Portland llegó a tener una ventaja de 36 puntos en la primera mitad y Golden State la redujo a 10 en el cuarto periodo. Los Blazers recuperaron el control poco después.

Con su margen de victoria y el triunfo de San Antonio sobre los Lakers, Portland recibirá a los Grizzlies de Memphis el 4 o 5 de diciembre.

Scoot Henderson consiguió 18 puntos por los Blazers desde la banca.

El dominicano Yaxel Lendeborg encabezó a los Warriors con 18 puntos. Golden State juega sin Stephen Curry mientras se recupera de un desgarro en el músculo oblicuo.

Damian Lillard, de Portland, no jugó por un problema de rigidez en la pantorrilla derecha. Su condición será evaluada diariamente, indicó el entrenador Micah Nori.

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