Jamal Murray anotó 36 puntos para impulsar a los Nuggets de Denver a una victoria por 120-107 sobre el Jazz de Utah en la fase de grupos de la Copa NBA la noche del viernes.

Nikola Jokic sumó 17 unidades, 15 asistencias y nueve rebotes para los Nuggets. Christian Braun aportó 20 tantos y ocho rebotes.

Keyonte George registró 25 puntos y Darryn Peterson agregó 20 para liderar al Jazz. Svi Mykhailiuk añadió 18 desde la banca.

Jusuf Nurkic debutó en la temporada tras perderse los primeros 19 partidos de Utah por una lesión en un dedo del pie y terminó con 11 asistencias, la mayor cifra del equipo. Los pases precisos de Nurkic ayudaron a elevar la ofensiva del Jazz después de un inicio lento.

Utah tomó una ventaja de 102-97 después de que Ace Bailey clavó una volcada tras un alley-oop para rematar una racha de tres canastas consecutivas del Jazz.

Denver borró el déficit con una racha de 11-0 y se puso arriba 108-104 con 3:25 por jugar, gracias a un triple en retroceso de Murray que coronó la seguidilla. Mykhailiuk recortó la diferencia a uno con un triple, pero Utah no se acercó más después de que los Nuggets anotaran en cinco posesiones consecutivas, rematadas por una bandeja de Murray con “finger roll” y un tiro libre. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP