Sosa conecta jonrón y remolca tres en victoria de Medias Blancas 6-4 sobre Tigres

El venezolano Lenyn Sosa conectó un jonrón y remolcó tres carreras la tarde del domingo mientras los Medias Blancas de Chicago vencieron 6-4 a los Tigres de Detroit.

Sosa recibió una base por bolas y anotó en la primera entrada, conectó un jonrón en solitario en la tercera y bateó un sencillo de dos carreras en la octava, rompiendo el empate, mientras los Medias Blancas ganaron por séptima vez en ocho juegos.

Los lanzadores de los Tigres otorgaron nueve bases por bolas mientras perdían por novena vez en 12 juegos. Están medio juego detrás de Toronto por el mejor récord en la Liga Americana.

Tommy Kahnle (1-4) otorgó una base por bolas a Kyle Teel, lo que llevó a Will Vest a salir del bullpen, pero Sosa conectó un sencillo de dos carreras a través del cuadro adelantado.

El dominicano Wenceel Pérez siguió con un elevado de sacrificio para poner a los Tigres arriba 3-2.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-0 cn una anotada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.