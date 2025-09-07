Pfaadt lanza 6 sólidas entradas y Diamondbacks vencen 5-1 a Medias Rojas

Brandon Pfaadt lanzó seis sólidas entradas y los Diamondbacks de Arizona vencieron el sábado 5-1 a los Medias Rojas de Boston.

Arizona anotó tres carreras en la segunda entrada contra el abridor Lucas Giolito (10-3), con la ayuda de un error de Trevor Story. Jake McCarthy impulsó dos carreras por los Diamondbacks.

Con la derrota, los Medias Rojas cayeron un juego y medio detrás de los Yankees de Nueva York en la disputa por la primera posición de comodín en la Liga Americana. Están a cuatro juegos y medio de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana con 19 compromisos restantes.

Pfaadt (13-8) permitió una carrera y seis hits. No dio bases por bolas y ponchó a siete.

Giolito había ganado nueve de sus últimas diez decisiones, pero dos sencillos y un boleto llenaron las bases para Arizona en la segunda entrada. Story no pudo atrapar un rodado de McCarthy hacia el campocorto y la pelota se le escapó para un error, permitiendo que llegaran dos carreras.

El dominicano Geraldo Perdomo siguió con un elevado de sacrificio para poner el encuentro 3-0.

Pfaadt retiró a los primeros ocho bateadores de los Medias Rojas antes de que Nate Eaton conectara un doble por la línea del jardín izquierdo y anotara con un sencillo de Masataka Yoshida.

Giolito lanzó más de cinco entradas, en las que recibió siete hits y cuatro carreras, dos de ellas limpias.

El jardinero central de los Medias Rojas, Ceddanne Rafaela, hizo una atrapada sensacional en el quinto inning, saltando sobre la pared en el jardín derecho-central para quitarle un jonrón a Corbin Carroll.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-2. El venezolano Carlos Narváez de 4-0.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Perdomo de 2-0 con una remolcada, Ketel Marte de 3-0 con una anotada. El venezolano Gabriel Moreno de 1-0.