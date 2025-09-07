Judge realiza atrapada espectacular y los Yankees vencen 4-3 a Azulejos para acercarse a 2 juegos

Aaron Judge salvó una carrera con una atrapada en zambullida y anotó la carrera de la ventaja con un doble de Cody Bellinger y los Yankees de Nueva York vencieron el domingo 4-3 a los Azulejos de Toronto y se acercaron a dos juegos del líder de la División Este de la Liga Americana.

Haciendo su segunda aparición en el jardín derecho desde el 25 de julio debido a una lesión en el tendón flexor de su codo derecho, Judge dio unos pasos y se lanzó para atrapar la línea de 106,4 mph de George Springer, dejando a Nathan Lukes varado en segunda y protegiendo una ventaja de una carrera.

Judge recibió tres bases por bolas, incluyendo una en la tercera entrada cuando robó segunda y llegó a casa con el doble de Bellinger contra la pared del jardín central derecho.

Buscando su primer título de la División Este de la Liga Americana desde 2015, los Azulejos (82-61) ganaron ocho de 13 juegos contra los Yankees este año y tienen el desempate a su favor. Nueva York (80-63) ganó su segundo juego consecutivo sobre Toronto después de perder el primer partido de la serie el viernes y lidera la carrera por el primer comodín de la Liga Americana.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 4-2 con una empujada.

