Mbappé dice que el técnico del Real Madrid Arbeloa lo relegó a 4to delantero del equipo

Tras no jugar de inicio un partido intrascendente de La Liga española que el Real Madrid ganó el jueves al Oviedo, Kylian Mbappé manifestó que el entrenador Álvaro Arbeloa le había dicho que lo considera el cuarto delantero en el orden de preferencia del equipo.

Arbeloa pareció quedar con la guardia baja ante la prensa por las palabras de Mbappé. El estratega aseguró que nunca le dijo eso.

Añadió que no sabe por qué Mbappé se sintió de esa manera.

Mbappé, quien se estaba recuperando de una lesión en el isquiotibial izquierdo, señaló que estaba listo para jugar desde el inicio contra el Oviedo, pero Arbeloa decidió no utilizarlo.

“Estoy muy bien, al 100%”, aseveró el astro francés. "No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de (Franco) Mastantuono, Vini (el brasileño Vinicius Junior) y Gonzalo (García). Al final lo acepto y juego el tiempo que tengo para jugar. Yo pienso que juego bien, hemos jugado bien y hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo”.

Arbeloa negó después haberle dicho jamás a Mbappé que era el cuarto delantero de la plantilla.

“Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase", recalcó el estratega. “No me habrá entendido bien o no sé bien qué decirte porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero”.

La discrepancia entre Arbeloa y Mbappé es el más reciente episodio de una semana caótica para el Madrid, que comenzó con un altercado entre jugadores en un entrenamiento, lo que llevó al club a multar al uruguayo Federico Valverde y a Aurélien Tchouaméni con 500.000 euros (589.000 dólares) cada uno.

Luego llegó la derrota 2-0 ante el Barcelona en el clásico el domingo, que permitió al rival acérrimo asegurar el título de liga. El presidente del Madrid, Florentino Pérez, pidió nuevas elecciones el martes, visiblemente tenso, después de afirmar que era víctima de una campaña organizada para sacarlo del cargo.

Mbappé recibió abucheos del público en el estadio Santiago Bernabéu después de ingresar al partido para reemplazar a García a los 68 minutos. Dio la asistencia en el gol de Jude Bellingham a los 79, que sentenció la victoria del Madrid por 2-0.

La estrella francesa había sido criticada por algunos aficionados, quienes afirmaban que se estaba reservando para el Mundial. Durante su tiempo de baja por la lesión, Mbappé habría viajado a Italia con la actriz Ester Expósito, lo que provocó críticas en medios españoles, las cuales sugerían que quizá no se estaba tomando en serio su rehabilitación.

El delantero restó importancia a su viaje.

“La verdad es que lo de no estar en Madrid tenía la autorización del club", afirmó. "Yo pienso que yo no era el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. No he entendido ahí lo que dice la gente, pero hay que aceptarlo. Pienso que un futbolista no tiene siempre que entenderlo, es aceptarlo, ir adelante y pasar y cambiar la situación. Pienso que puedo cambiar esta situación fácilmente”

Mbappé aún no ha cumplido por completo las expectativas generadas por su fichaje sumamente mediático por parte del Madrid hace dos temporadas. El club no ha ganado un gran trofeo desde su llegada.

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