Mourinho recibe el respaldo de Arbeloa en medio de rumores de su regreso al Real Madrid

Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid, respaldó el sábado al exentrenador José Mourinho en medio de intensas especulaciones de que el portugués estáría listo para reemplazarlo e iniciar una segunda etapa con el gigante europeo.

“Respecto a Mourinho, creo que he sido muy claro durante toda mi vida en lo que pienso de él. Para mí, como jugador suyo, pero sobre todo como madridista, siento y pienso que es el número uno. Un compañero tuyo me preguntaba hace pocos días si pensaba lo mismo que dije cuando nos enfrentamos a él en Champions y seguiré pensando que José ha sido, es y será por siempre uno di noi. Si él es el que está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa”, dijo el sábado Arbeloa a los periodistas en Madrid, con palabras propias de un entrenador que sabe que sus días están contados.

Arbeloa jugó en el Madrid cuando Mourinho estuvo al mando entre 2010 y 2013, un periodo turbulento en el que el equipo ganó títulos de la liga española y de la Copa del Rey, pero quedó eclipsado por el gran Barcelona de Pep Guardiola. La actitud áspera de Mourinho hacia rivales como Guardiola, así como hacia algunos de sus propios jugadores, desanimó a muchos en España. También tuvo defensores fieles, como Arbeloa y algunos aficionados acérrimos.

Los diarios deportivos de Madrid están llenos de rumores de que Mourinho es el principal candidato para reemplazar a Arbeloa, a quien siempre se consideró un entrenador interino después de que ascendiera desde el equipo filial del club a mitad de temporada para suplir al despedido Xabi Alonso.

El Madrid, segundo en la tabla, tiene dos partidos más de liga española por disputar en esta campaña, que terminará sin un título importante. Visita al Sevilla el domingo y cierra la temporada en casa contra el Athletic Bilbao el 23 de mayo.

Los ganadores en 15 ocasiones de la Copa de Europa han quedado en evidencia en las últimas semanas por una serie de episodios poco decorosos. Hubo una pelea entre jugadores y una derrota en Barcelona que permitió a su feroz rival asegurar el título de liga. Kylian Mbappé también fue abucheado por los aficionados, mientras el delantero estrella criticó públicamente a Arbeloa por no hacerlo jugar más.

El presidente del club, Florentino Pérez, aumentó la sensación de crisis al ofrecer una conferencia de prensa para anunciar que convocaría elecciones anticipadas —que se espera que gane—, al tiempo que arremetía contra los medios por lo que consideró una campaña para obligarlo a dimitir.

Se espera que Pérez haga pronto un cambio de entrenador, y es comprensible que crea que la fuerte personalidad de Mourinho es lo que necesita la plantilla.

Mourinho, quien llevó al Porto y al Inter de Milán a títulos de la Liga de Campeones en 2004 y 2010, termina su temporada con el Benfica este fin de semana. El técnico de 63 años declaró el viernes que había recibido una oferta del club lisboeta para continuar, pero que decidirá su futuro en los próximos días.

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