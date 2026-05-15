Vingegaard conquista el Blockhaus para su primer triunfo de etapa en el Giro de Italia

Jonas Vingegaard se despegó del pelotón para ganar el viernes en la cima del Blockhaus en la séptima etapa del Giro de Italia y recortar la ventaja del líder general Afonso Eulálio.

Vingegaard atacó en solitario en el tramo final de la montaña para la primera victoria de etapa del danés en el Giro, con 13 segundos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall. Ningún otro corredor llegó a menos de un minuto. El australiano Jai Hindley, ganador del Giro 2022, marcó el tercer mejor tiempo, a 1 minuto y 2 segundos de Vingegaard.

Después de lo que calificó como una “subida realmente dura", Vingegaard comentó que tuvo que lidiar con el viento que sopló fuerte de cara.

“Hoy queríamos ir a por la victoria y estoy tremendamente feliz de haberlo conseguido", indicó. “Mis compañeros hicieron un trabajo increíble y me alegra haber podido rentabilizarlo. Mantuvimos las opciones abiertas para ver cuándo llegaría el momento adecuado para atacar”.

“Estoy muy contento de recuperar tiempo sobre la maglia Rosa y mis rivales”, añadió. “Fue un buen día para mí, un buen día para nosotros. Felix Gall es un gran rival para mí. Ya sabía antes de la carrera que es muy fuerte y alguien al que realmente hay que tener muy en cuenta”.

La etapa, por momentos húmeda y ventosa, duró más de seis horas y fue hasta ahora la prueba más dura para los aspirantes a la clasificación general.

La etapa más larga del Giro, de 245 kilómetros (152 millas), llevó al pelotón desde la ciudad costera de Formia hasta lo alto de los montes Apeninos.

Eulálio se enfundó la maglia rosa el miércoles, pero el portugués sufrió en el Blockhaus y perdió contacto con los líderes cuando faltaban poco menos de seis kilómetros (cuatro millas).

Llegó casi tres minutos por detrás de Vingegaard y se mantiene al frente, pero su ventaja se redujo a 3 minutos y 17 segundos. Gall está 17 segundos más atrás, en el tercer puesto.

El colombiano Egan Bernal retrocedió del noveno al 15 lugar, a 06:18 de Eulálio, manteniéndose como el latinoamericano más destacado.

La edición 109 del Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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