Sinner recupera el ritmo en pista dura antes de demoler a Djokovic en Wimbledon

Jannik Sinner todavía luchaba por recuperar su ritmo un mes después de su colapso en el Abierto de Francia y Novak Djokovic acechaba en las semifinales de Wimbledon.

Claro, Sinner había ganado sus primeros cinco partidos en la defensa de su título en el All England Club. Pero ninguna de esas actuaciones se parecía a la manera en que Sinner asombró al mundo del tenis a principios de este año durante una racha de 30 victorias.

Entonces, ¿cómo hizo el número uno del mundo, Sinner, para redescubrir de repente la forma que le permitió arrollar por completo a Djokovic —siete veces campeón de Wimbledon— durante el esperado duelo del viernes en la Pista Central?

La respuesta está en un regreso a terreno conocido.

En lugar de seguir esforzándose en las canchas de césped de Wimbledon, Sinner pasó el miércoles entrenando en una cancha dura bajo techo, informó el equipo del jugador número uno del mundo.

Las canchas duras son la superficie en la que Sinner ha ganado tres de sus cuatro títulos de Grand Slam, y el entorno bajo techo le recordó el lugar donde aprendió a jugar mientras crecía en una pequeña aldea alpina en los Dolomitas italianos.

La decisión de sus dos entrenadores, Darren Cahill y Simone Vagnozzi, le permitió a Sinner recuperar el “timing” que lo ha convertido en el jugador de fondo más fuerte y temido del deporte.

“Se recordó a sí mismo cuánto puede explotar esa pelota al salir de su raqueta”, comentó Andre Agassi, quien también fue entrenado por Cahill durante su carrera.

Agassi destacó cómo Sinner estaba “golpeando con plena convicción” contra Djokovic.

La mejora mostrada ante Djokovic contrastó de manera marcada con los primeros cinco partidos de Sinner.

Sinner tuvo que remontar dos veces tras perder el primer set en un maratón a cinco sets contra Miomir Kecmanovic en su debut; Nuno Borges, número 48 del ranking, lo llevó a dos desempates en la segunda ronda; le quebraron el saque dos veces contra Jenson Brooksky en la tercera ronda; tuvo que disputar otro desempate contra el japonés Shintaro Mochizuki, proveniente de la fase previa, en octavos de final; y también fue exigido por Jan-Lennard Struff en cuartos.

Contra Djokovic, Sinner dominó 40-26 en golpes ganadores, cometió apenas 15 errores no forzados frente a 23 de Djokovic y salvó el único punto de quiebre que enfrentó con un ace.

“Fue una buena paliza a la antigua”, reconoció Djokovic.

Agassi, quien ganó Wimbledon en 1992, también prefería jugar en canchas duras y era conocido por pegarse a la línea de fondo y tomar la pelota temprano, como Sinner.

“Con el césped, especialmente si vas a vivir de manera agresiva, casi tienes que contar con ese bote o tienes que esperar, hacer una pausa, dejar que bote, saber dónde va a estar la pelota para poder golpearla de lleno”, dijo Agassi en la BBC.

“Con el tiempo, eso hace que dudes un poco, hace que olvides la limpieza de tu swing”, añadió Agassi, y señaló que él también buscaba canchas duras durante la temporada de césped: “Tienes que ir a limpiar eso y la mejor manera de hacerlo para mí siempre ha sido pasarme a la cancha dura, confiar en el equilibrio, recordarme cómo se siente la convicción cuando golpeo la pelota”.

Djokovic había vencido a Sinner en cinco sets en su enfrentamiento previo, en las semifinales del Abierto de Australia de este año. Esta vez, Djokovic nunca amenazó realmente y todo terminó en tres sets.

“Él fue simplemente un nivel o más mejor que yo”, manifestó Djokovic, y agregó que Sinner fue “mucho mejor jugador” y una “fuerza dominante”.

Sinner no había mostrado tanta confianza desde los dos primeros sets y seis juegos del tercer set contra el argentino Juan Manuel Cerundolo en la segunda ronda de Roland Garros a finales de mayo —antes de venirse abajo en una ola de calor en París y quedar eliminado de manera sorprendente—.

Ahora, es el favorito para asegurar su segundo título consecutivo de Wimbledon contra el campeón del Abierto de Francia, Alexander Zverev, en la final del domingo.

Zverev es “un jugador diferente ahora”

Zverev, cuyo gran salto en Roland Garros llegó en su cuarta final de Grand Slam, intenta convertirse en el primer hombre de la era profesional (desde 1968) en ganar su segundo título grande en el siguiente torneo inmediatamente después del primero.

Pero Sinner ha ganado nueve enfrentamientos seguidos contra Zverev y 14 sets consecutivos ante el alemán.

“No puedes subestimar a nadie, especialmente en una final de un Slam”, dijo Sinner. “Su victoria en Roland Garros realmente lo ayudó. Está jugando de manera muy agresiva. Es un jugador diferente ahora”.

Al llegar a la final, Zverev superará al lesionado Carlos Alcaraz y subirá al número 2 cuando se publiquen las nuevas clasificaciones el lunes.

Precisión con el saque

Sinner conectó 16 aces y no cometió dobles faltas contra Djokovic, y ganó el 88% de los puntos cuando metió su primer servicio.

“No puedes atacar su primer saque. Puedes intentar leerlo, cortarlo, bloquearlo, devolverlo y ponerlo en juego”, señaló Djokovic, uno de los mejores restadores del circuito. “Saque muy impredecible, gran variedad, gran equilibrio, gran potencia. Está usando su estatura extremadamente bien”.

Djokovic también elogió mucho el segundo saque de Sinner, y destacó cómo lo coloca “muy profundo en el cuadro” con “mucha rotación”.

“Puede buscar velocidad. No comete muchas dobles faltas. Es súper sólido”, añadió Djokovic.

Sinner, de 6 pies 3 pulgadas (1,91 metros), lidera el torneo con 113 aces, mientras que Zverev es quinto con 87. Pero Zverev, de 6 pies 6 pulgadas (1,98 metros), ha puesto en juego el 74% de sus primeros saques, frente al 66% de Sinner.

Otro aspecto de su tasa de éxito es notablemente parejo: Sinner ha mantenido su servicio en 96 de sus 102 juegos de saque y Zverev lo ha sostenido en 97 de 102.

“Los patrones de saque y devolución”, dijo Zverev, “van a ser muy, muy importantes”.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes