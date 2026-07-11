Cerveceros ponen a Kyle Harrison en lista de lesionados por antebrazo y suben a Robert Gasser

El lanzador zurdo de los Cerveceros de Milwaukee, Kyle Harrison, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por rigidez en el antebrazo con el que lanza.

Los Cerveceros anunciaron la medida antes de su doble cartelera del sábado ante los Piratas de Pittsburgh. Llamaron desde Triple-A Nashville al zurdo Robert Gasser.

La medida es retroactiva al jueves.

Harrison había comentado a los reporteros que estaba lidiando con molestias en el codo después de lanzar cuatro entradas y cargar con la derrota en una caída el miércoles por 5-1 en San Luis. Harrison está teniendo una temporada de despegue en su primer año con los Cerveceros, pero ha permitido seis carreras en 6 2/3 entradas en sus últimas dos aperturas.

Tiene marca de 8-2, efectividad de 3,01 y 101 ponches en 83 2/3 entradas. Los Cerveceros adquirieron a Harrison como parte de un canje en febrero con los Medias Rojas de Boston.

Gasser tiene marca de 2-3 y efectividad de 4,15 en ocho aperturas con Milwaukee esta temporada.

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