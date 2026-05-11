Gol acrobático en el descuenta le da al Bologna triunfo sorpresa ante el Napoli

Un gol en el tiempo de descuento de Jonathan Rowe le dio a Bologna una victoria el lunes 3-2 ante el Napoli en un vibrante duelo de la Serie A.

El resultado —apenas la segunda derrota en casa de la temporada para el Napoli— impulsó a Bologna al octavo puesto, por encima del Udinese y la Lazio, con dos jornadas por disputarse.

Federico Bernardeschi adelantó 1-0 al Bologna a los nueve minutos con un potente disparo que se coló en la parte alta de la red, y Riccardo Orsolini amplió la ventaja desde el punto penal 11 minutos antes del descanso.

Giovanni Di Lorenzo recortó distancias para el Napoli en el tiempo añadido de la primera mitad, y Alisson Santos definió con precisión tras una buena asistencia de Rasmus Hojlund al inicio del segundo tiempo para igualar el marcador.

Sin embargo, Bologna aseguró el triunfo al 91, cuando Rowe anotó de manera acrobática después de que Vanja Milinkovic-Savic solo pudiera rechazar el potente disparo de Juan Miranda.

El Napoli se mantuvo en el segundo lugar, dos puntos por delante de Juventus y tres por encima de AC Milan y la Roma. El Inter Milan ya aseguró el título de liga.

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