Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Sin Embiid ni Maxey, Grimes toma el mando y los 76ers frenan la remontada de Portland

TRAIL BLAZERS-76ERS
TRAIL BLAZERS-76ERS (AP)

Quentin Grimes anotó 14 de sus 31 puntos, la mayor cifra de la temporada, en el cuarto periodo, y los 76ers de Filadelfia, mermados, vencieron 109-103 a los Trail Blazers de Portland la noche del domingo.

Los Sixers jugaron sin Joel Embiid, Tyrese Maxey y Kelly Oubre Jr. debido a lesiones.

Justin Edwards anotó 21 unidades, y VJ Edgecombe sumó 18 y un récord personal de 12 rebotes para el tercer doble-doble del novato esta temporada.

Deni Avdija lideró a Portland con 25 tantos, y Jerami Grant añadió 20. Pero los Trail Blazers encestaron apenas 17 de 53 triples (32,7%). Donovan Clingan aportó 11 puntos y 15 rebotes.

Portland se fue al descanso con ventaja de uno, 54-53, antes de que los Sixers ampliaran la diferencia hasta 10 en el tercer cuarto, impulsados por nueve puntos de Edwards en ese periodo.

Relacionados

Los Sixers lograron su mayor ventaja del partido, 101-87, con 5:34 por jugar, pero Portland respondió con una racha de 10-0. Un tiro en suspensión de Edgecombe con 1:53 por jugar y un robo y mate de Edwards con 1:20 restante ayudaron a Filadelfia a asegurar la victoria.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in