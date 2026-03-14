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Quentin Grimes anota 28 y los 76ers 104-97 vencen a los Nets

NETS 76ERS
NETS 76ERS (AP)

Quentin Grimes anotó un máximo de la temporada de 28 puntos y los 76ers de Filadelfia resistieron para imponerse el sábado 104-97 a los Nets de Brooklyn.

Grimes capturó ocho rebotes para unos diezmados 76ers, que no contaron con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Kelly Oubre Jr., entre otros jugadores. Justin Edwards aportó 19 puntos y sumó tres robos.

Danny Wolf registró 15 puntos y 10 rebotes para los Nets, que perdieron su tercer partido consecutivo. Josh Minott añadió 14 puntos.

Los 76ers llegaron al descanso con ventaja de 53-31. Un tiro libre de Adem Bona con 3:02 por jugar en el cuarto periodo le dio a Filadelfia una ventaja definitiva de 88-87.

Los Sixers lanzaron con 10,3 puntos porcentuales más de acierto en tiros de campo (46,3%) que los Nets (36,0%).

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The Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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