Tiros libres de Quentin Grimes al final ayudan a 76ers, que condenan al Jazz a 7ma derrota seguida

Quentin Grimes encestó dos tiros libres para desempatar con 16,4 segundos restantes, Tyrese Maxey anotó 25 puntos y los mermados 76ers de Filadelfia superaron el miércoles 106-102 al Jazz de Utah.

Grimes terminó con 16 puntos y Jabari Walker aportó 22 a la causa de los 76ers, que no contaron con Joel Embiid, VJ Edgecombe ni el suspendido Paul George.

Keyonte George anotó 30 puntos por el Jazz, que ha perdido siete partidos consecutivos.

Filadelfia, que llegó al compromiso en el sexto puesto de la carrera por los playoffs de la Conferencia Este, perdía por 100-94 con 4:51 minutos por jugar después de que George encestó un triple. Pero Utah falló sus siguientes seis tiros de campo, y los Sixers empataron a 100 con una volcada tras un rebote ofensivo de Adem Bona con 1:50 minutos por jugar.

Una bandeja de Isaiah Collier 46 segundos después puso al Jazz arriba por dos puntos, pero Grimes empató mediante una penetración con 46,8 segundos restantes. Después de que George falló un tiro de larga distancia por Utah, Grimes convirtió ambos tiros libres tras recibir una falta.

El entrenador del Jazz, Will Hardy, no pidió tiempo muerto, y un tiro de Kyle Filipowski completamente solo desde larga distancia no entró.

Embiid se perdió su tercer partido consecutivo por una distensión en el oblicuo derecho.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes