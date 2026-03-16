Stephen Curry viaja con los Warriors, que pierden a dos jugadores más por al menos una semana

Stephen Curry está viajando con Golden State en su gira como visitante, lo más cerca que han estado los Warriors de recibir buenas noticias sobre lesiones en estos días.

Curry se perdió su 17mo partido consecutivo la noche del domingo por dolor e inflamación en la rodilla derecha, cuando los Warriors enfrentaron a los Knicks de Nueva York para abrir su gira de seis partidos. Pero el base superestrella estuvo con el equipo en el Madison Square Garden, donde los Warriors informaron que otros dos jugadores estarán de baja al menos una semana.

“Simplemente se siente mejor cuando él está en la sala. Estuvo en nuestra reunión hoy, hizo un entrenamiento esta mañana. Así que va en la dirección correcta y está de buen ánimo, y el hecho de que esté en el viaje es importante para nuestra moral”, comentó Steve Kerr, entrenador de los Warriors.

Curry no juega desde el 30 de enero y es poco probable que participe en la gira, ya que no se espera su próxima evaluación hasta el próximo fin de semana, cuando los Warriors ya habrán disputado cinco partidos. Kerr señaló que todavía está limitado a realizar únicamente trabajo individual.

Kerr desearía que el dos veces MVP de la NBA estuviera en la duela. Golden State tiene marca de 9-18 sin Curry esta temporada, incluido 5-11 en el tramo actual antes del domingo.

“Es único, y este es el periodo más largo que recuerdo estar sin él desde, creo, 2020, cuando se perdió básicamente toda la temporada”, en referencia a cuando Curry se fracturó la mano izquierda al inicio de la temporada 2019-20 y jugó apenas cinco partidos. “Así que sí, lo extrañamos. Extrañamos verlo”, expresó Kerr.

Ya sin Jimmy Butler por un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, los Warriors indicaron que el hermano de Curry, Seth, y el ala-pívot veterano Al Horford se sometieron a resonancias magnéticas tras sus lesiones. La de Seth Curry reveló una distensión leve en la ingle izquierda y la de Horford, una distensión leve en la pantorrilla izquierda. Ambos jugadores serán evaluados de nuevo dentro de una semana.

Los Warriors también dieron descanso a Draymond Green, Kristaps Porzingis y De'Anthony Melton en la primera noche de una serie de partidos en noches consecutivas, con la esperanza de que todos jugaran el lunes en Washington. Le dieron a Malevy Leons su primera titularidad en la NBA, mientras utilizaron su 11mo quinteto inicial distinto en los últimos 11 partidos.

Para sumar un jugador más, los Warriors firmaron al pívot Omer Yurtseven con un contrato de 10 días el domingo.

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