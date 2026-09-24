Shohei Ohtani conecta un hit con los Dodgers en su regreso tras lesión

Shohei Ohtani conectó un hit en su regreso a la alineación de los Dodgers de Los Ángeles la noche del miércoles, después de perderse dos semanas por molestias en el bíceps derecho.

Bateó segundo como bateador designado contra el abridor zurdo de los Padres de San Diego Robbie Ray.

“No estoy esperando demasiado. Ha pasado un tiempo desde que juega, pero es bueno tenerlo ahí”, comentó el mánager Dave Roberts antes del juego.

Los aficionados ovacionaron a Ohtani cuando caminó hacia el plato con “Feeling Good”, de Michael Bublé. De inmediato conectó una línea al jardín derecho con un lanzamiento de Ray en cuenta de 2-1 y los aficionados volvieron a alborotarse. Ohtani fue puesto out en segunda base cuando Will Smith bateó un rodado para una jugada de selección del fildeador hacia tercera.

Mookie Betts estuvo en el puesto habitual de primer bate de Ohtani, donde ha estado desde que la superestrella ingresó a la lista de lesionados el 8 de septiembre.

Betts batea para .366 con seis jonrones, 21 carreras impulsadas, 13 bases por bolas y 18 carreras anotadas en 18 juegos en septiembre. Está empatado en el tercer lugar de las Grandes Ligas con 26 hits este mes, y también figura entre los líderes de la Liga Nacional este mes en hits de extrabase, carreras impulsadas, bases totales, dobles y carreras anotadas.

Ohtani jugó por última vez el 7 de septiembre contra Cincinnati y llegó bateando para .277 con 30 jonrones, 80 carreras impulsadas, 89 carreras anotadas y 80 bases por bolas en 134 juegos. En el plato se le vio físicamente limitado, sacudiendo el brazo y haciendo gestos de dolor en ocasiones.

“Hace unas semanas se podía ver que no podía batear una recta; se quedaba por debajo de todo y el swing era más lento”, señaló Roberts. “Controlar el swing, el punto de contacto, creo que eso es algo en lo que me fijaré y, obviamente, cosas como los gestos de dolor, pero no espero ver nada de eso”.

Los Dodgers concluyen su serie de tres juegos contra los Padres el jueves, y luego viajan a San Francisco para tres juegos contra los Giants para cerrar la temporada regular.

En otros movimientos, el lanzador Tarik Skubal fue reincorporado desde la lista por duelo. Está programado para abrir el viernes en San Francisco. El relevista Kyle Hurt fue enviado a Triple-A Oklahoma City.

El novato Josue De Paula fue enviado de vuelta a ligas menores; podría regresar para la postemporada

Con el regreso de Ohtani, Josue De Paula bajó a la Triple-A para unirse a los Comets en los playoffs de la Pacific Coast League contra los Las Vegas Aviators. De Paula había estado en la alineación como bateador designado.

De Paula se convirtió rápidamente en un favorito de los aficionados durante la ausencia de Ohtani. El neoyorquino de 21 años se embasó de manera segura en 10 de sus primeros 11 juegos en las Grandes Ligas. Se fue de 3-2 con una carrera anotada y una base por bolas, mientras conseguía el primer triple de su carrera en la victoria de los Dodgers por 7-0 sobre los Padres el martes.

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