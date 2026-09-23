Sencillo impulsor de Walker Jenkins en la séptima guía triunfo 4-2 de Mellizos ante Gigantes

El bateador emergente Walker Jenkins conectó un sencillo impulsor en la séptima entrada que le dio la ventaja a Minnesota, y los Mellizos ganaron el miércoles 4-2 para sacar su segunda victoria consecutiva ante los Gigantes de San Francisco.

El marcador estaba igualado 2-2, con Kody Clemens en segunda y un out en la séptima. Jenkins pegó un hit al jardín derecho ante Dylan Smith (0-6) que remolcó a Clemens para darle a Minnesota ventaja de 3-2. Con dos outs, Josh Bell añadió un sencillo impulsor frente a Sam Hentges para ampliar la diferencia de los Twins a 4-2.

El venezolano Yoendrys Gómez (3-4) retiró a los cinco bateadores que enfrentó para acreditarse la victoria. Andrew Morris lanzó una novena entrada sin permitir carreras para su quinto salvamento. Ponchó a Shay Whitcomb con corredores en primera y segunda para terminar el juego.

El venezolano César Perdomo, un novato zurdo, permitió dos carreras con cinco hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a dos y no otorgó bases por bolas.

El abridor de Minnesota Connor Prielipp, también un novato zurdo, permitió dos carreras con cuatro hits en 5 episodios y un tercio. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

Con la derrota, los Gigantes cayeron a 37-41 en casa, lo que significa que terminarán la temporada con marca perdedora en Oracle Park.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP