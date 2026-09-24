Los 49ers pierden otro tackle defensivo por lesión: C.J. West va a lista de lesionados

Los 49ers de San Francisco perdieron a otro colaborador clave cuando colocaron al tackle defensivo C.J. West en la lista de lesionados el miércoles por una lesión de rodilla.

West fue titular en los dos primeros partidos de la temporada después de que Alfred Collins sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su campaña justo antes del debut. Pero ahora West está fuera y necesitará cirugía debido a fragmentos óseos en la rodilla. El entrenador de los Niners, Kyle Shanahan, comentó que espera que West pueda regresar más adelante esta temporada.

San Francisco también está sin el tackle defensivo James Thompson Jr., quien salió del partido de la semana pasada con un esguince alto de tobillo que lo dejará fuera durante varias semanas y que también podría llevarlo a pasar un tiempo en la lista de lesionados.

“Cada vez que tienes cinco tackles defensivos que entran en el equipo y te quedas con dos de ellos después de dos partidos, eso siempre es motivo de preocupación para cualquiera”, manifestó Shanahan.

Los 49ers han tenido varias áreas de inquietud en cuanto a lesiones, y el equipo también está sin tres de sus principales receptores. El titular proyectado Ricky Pearsall se sometió a una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada al inicio del campamento de entrenamiento; el novato De'Zhaun Stribling fue operado del tobillo después de la Semana 1 y se espera que esté en la lista de lesionados durante unos dos meses; y Demarcus Robinson sufrió un esguince alto de tobillo la semana pasada que podría requerir una estancia en la lista de lesionados.

Los Niners ya tienen a varios otros jugadores en la lista de lesionados que se espera que regresen sanos esta temporada, incluidos el receptor Christian Kirk (pantorrilla), el esquinero Nate Hobbs (ingle), el liniero ofensivo Austen Pleasants (rodilla), el liniero defensivo Sam Okuayinonu (pie) y el linebacker Nick Martin (isquiotibiales).

Si Robinson y Thompson pasan a la lista de lesionados, los 49ers tendrían a nueve jugadores en esa lista con posibilidades de volver esta temporada, pero solo pueden activar a ocho durante la temporada regular. San Francisco obtendría dos activaciones más en los playoffs si el equipo llegara hasta esa instancia.

“Por eso no es tan simple como poner a todos en la lista de lesionados con regreso, porque entonces, eventualmente, no vas a poder recuperar a uno”, explicó Shanahan. “Al final se nos van a acabar, así que eso es lo que estamos tratando de equilibrar: ver cómo están esos muchachos esta semana. Lo más probable es que vayan a la lista de lesionados, pero todavía lo estamos equilibrando porque tenemos que tomar decisiones al respecto en las que ahora mismo no estoy totalmente metido. Pero sí, es complicado y tenemos que adivinar”.

Aunque los 49ers han arrancado 2-0 con victorias consecutivas por al menos 20 puntos, todavía hay algunas áreas de preocupación, y su defensa contra la carrera está cerca del tope de la lista. San Francisco ha tenido dificultades para frenar la carrera en la primera mitad de ambos partidos, cuando todavía estaban cerrados.

El linebacker de los Niners, Fred Warner, señaló que la defensa aún se está ajustando a los esquemas del nuevo coordinador Raheem Morris y cree que habrá mejoras en las próximas semanas.

“Es algo que seguirá mejorando a medida que avancemos”, dijo Warner. “No estoy aquí diciendo que me conforme. Siendo egoísta, quiero que seamos dominantes en todas las áreas, especialmente en el juego terrestre”.

Los 49ers sumaron ayuda en la línea defensiva al firmar a Naquan Jones desde el equipo de prácticas de los Vikings de Minnesota para el roster activo y a Viliami Fehoko Jr. para el equipo de prácticas.

San Francisco también firmó al receptor veterano Brandin Cooks para el equipo de prácticas y dejó en libertad al esquinero Jakob Robinson para hacer espacio. Los Niners necesitaban a Cooks después de que Stribling y Robinson se lesionaran en los dos primeros partidos.

Cooks, que cumple 33 años el viernes, pasó la temporada pasada con Nueva Orleans y Buffalo, con 24 recepciones para 279 yardas en 15 partidos. Se convirtió en agente libre en marzo y no había firmado con ningún equipo antes de unirse a los 49ers, donde podrá jugar para Shanahan.

“Siempre he tenido en muy alta estima al coach Shanahan y su mente ofensiva. Su capacidad y lo que hace como quien manda las jugadas ofensivas siempre me ha gustado, incluso desde lejos”, afirmó Cooks.

Cooks suma 734 recepciones en su carrera para 9.811 yardas y 60 touchdowns. Necesita 189 yardas para convertirse en el sexto jugador activo con al menos 10.000 yardas por recepción.

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