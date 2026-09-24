Chris Sale alcanza 200 ponches y los Bravos vencen a los Rojos con hit de Dubón

Chris Sale ponchó a 10 y alcanzó los 200 ponches en la temporada, el hondureño Mauricio Dubón conectó un sencillo productor de la carrera de la victoria en la décima entrada, y los Bravos de Atlanta derrotaron a los Rojos de Cincinnati la noche del miércoles.

Matt Olson y Austin Riley conectaron cuadrangulares solitarios por los Bravos. Brent Suter (3-2) lanzó una décima entrada sin permitir carreras y se acreditó la victoria.

Sale trabajó 5 2/3 entradas y fue retirado después de conseguir su tercer ponche del juego, a la cuenta del novato de los Rojos, Sal Stewart. El zurdo de 37 años ha alcanzado los 200 ponches en nueve ocasiones, la mayor cantidad de cualquier lanzador desde 2013. En su última apertura antes de la postemporada, permitió una carrera con cuatro hits. Sale alcanzó al menos 99 mph en el radar en 12 de sus 97 lanzamientos.

El jonrón de Olson fue su 41ro de la temporada e igualó el juego 1-1 en la sexta. El cuadrangular de Riley empató el juego 2-2 en la séptima. Dubón se fue de 4-2 con una base por bolas y extendió su racha de imparables a 10 juegos.

El jardinero derecho de los Rojos, el dominicano Juan Brito, abrió el juego con un jonrón al jardín central ante Sale. Se fue de 4-2, incluido su tercer vuelacercas de la temporada.

El relevista venezolano de los Bravos Robert Suárez lanzó por primera vez desde el 19 de junio, tras quedar fuera por una inflamación en el codo. Lanzó la séptima entrada y permitió un triple abriendo la entrada a Matt McLain y un elevado de sacrificio de Will Banfield que le dio a los Rojos una ventaja de 2-1. Realizó 13 lanzamientos.

El jardinero derecho de los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr., no jugó después de sufrir una contusión ósea cuando conectó de foul una pelota contra su espinilla en la derrota 4-0 del martes ante los Rojos. El mánager de los Braves, Walt Weiss, comentó que Acuña estaba pidiendo jugar y sentía que podía cubrir el jardín derecho el miércoles, pero los Bravos decidieron ser cautelosos con un boleto a la postemporada ya asegurado. ___

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