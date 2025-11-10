Sheinbaum: México estará listo para el Mundial 2026 con obras terminadas a tiempo

Las obras de infraestructura federales que el gobierno lleva a cabo para la Copa Mundial de 2026 estarán terminadas a tiempo para el inicio del torneo que iniciará el próximo 11 de junio, informó el lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Entre esas obras se encuentran la remodelación de las dos terminales del aeropuerto internacional Benito Juárez, además de la construcción de un tren que conectará el aeropuerto Felipe Ángeles, localizado en el poblado de Santa Lucía, a casi 50 kilómetros de la Ciudad de México.

El Mundial del próximo año será organizada por Estados Unidos, Canadá y México, que recibirá 13 encuentros, cinco de ellos en la capital. Guadalajara y Monterrey, serán otras sedes en el país que recibirán el resto de los partidos.

De acuerdo con la mandataria, en la remodelación del aeropuerto capitalino el gobierno federal invertirá el equivalnete de 489 millones de dólares.

“Es un momento no solamente de ver el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México, no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive en nuestro país” dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa.

Sheinbaum dijo que además de eso se realizarán otras obras con aporte del gobierno federal en la ciudad norteña de Monterrey y Guadalajara en el occidente. Pero dijo que los detalles los darían a conocer la próxima semana.

El icónico estadio Azteca, que será el primer escenario en la historia en recibir tres inauguraciones de la Copa del Mundo, está cerrado y está siendo remodelado desde el año pasado, pero la inversión la está realizando una empresa particular.

Sheinbaum también dijo que el país espera la visita de 5,5 millones de visitantes adicionales en las tres sedes.

“Será un momento muy especial con una derrama económica muy importante, pero vamos a estar listos en unos meses”, dijo Sheinbaum. “México está listo para recibir el Mundial”.

