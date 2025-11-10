Julián Álvarez y Enzo Fernández causa baja en Argentina para amistoso ante Angola

Julián Álvarez y otros tres jugadores del Atlético de Madrid fueron descartados de la convocatoria de Argentina para el partido amistoso contra Angola por no haberse vacunado contra la fiebre amarilla.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó el lunes que el delantero Álvarez y sus compañeros de club, el zaguero Nahuel Molina y el atacante Giuliano Simeone, no podrán jugar “porque no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”.

El partido se disputará el próximo viernes en Luanda, la capital del país africano. Es el único pautado por los reinantes campeones del mundo en la fecha FIFA de noviembre.

Argentina también acusó la baja de Enzo Fernández debido a que el centrocampista de Chelsea “padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”.

El técnico Lionel Scaloni sí tiene confirmada la presencia del capitán y astro Lionel Messi. Ya había prescindido del arquero Emiliano Martínez, cuyo lugar será ocupado por Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

De cara a la próxima fecha FIFA, entonces, Scaloni contará con 22 jugadores.

Uno de los sumados a la nómina de convocados es Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, quien volvió a los entrenamientos superada ya una lesión en sus ligamentos cruzados.

También fue citado por primera vez el defensor Kevin Mac Allister del club belga Union Saint Galloise, uniéndose a su hermano Alexis (Liverpool) en la convocatoria.

Angola, que se clasificó por única vez a un Mundial en Alemania 2006, quedó eliminada de la carrera para ir al torneo del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

___

Deportes: https://apnews.com/hub/deportes