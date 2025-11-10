Tras despejar nieve para la prórroga, Ottawa vence 2-1 a Calgary en la North Star Cup

David Rodríguez anotó su segundo gol del partido en el sexto minuto de la prórroga y el Atlético Ottawa conquistó la North Star Cup de la Liga Premier de Canadá en una tormenta de nieve la noche del domingo, imponiéndose 2-1 ante el campeón vigente Cavalry FC de Calgary.

“Nunca voy a olvidar esta noche. Solo quiero agradecer a todas las personas que vinieron esta noche”, declaró Rodríguez, el centrocampista mexicano que vio nieve por primera vez este año.

El TD Place quedó cubierto por una intensa nevada, y se utilizaron quitanieves para despejar el campo antes del tiempo extra.

“Eso no fue un partido. Fue una batalla", comentó el técnico de Cavalry, Tommy Wheeldon Jr.

A los 33 minutos, el zaguero Fraser Aird adelantó a Calgary. Como muestra de la rivalidad entre los equipos, los visitantes que celebraban fueron recibidos con una lluvia de bolas de nieve por parte de los aficionados del Atlético.

Solo seis minutos después, el centrocampista brasileño Gabriel Antonaro colgó un centro al área y Rodríguez definió de chilena.

“No lo pensé. Simplemente lo hice”, dijo Rodríguez.

Diego Mejía, el técnico mexicano de Ottawa, lo describió como “el mejor gol de la historia de esta liga”.

Ottawa celebró su primer título. “Incluso si hubiéramos jugado en agua, en una piscina, ganaríamos el partido”, afirmó Mejía.

___

