Serie Mundial: Trey Yesavage de Toronto aprovecha su inusual ángulo de brazo elevado

Trey Yesavage se balancea hacia atrás para lanzar y su brazo se mueve rápidamente desde detrás de su cabeza mientras su cuerpo se inclina hacia la izquierda, el ángulo de brazo más alto de cualquier lanzador derecho durate esta postemporada.

“Estoy seguro de que algunas personas piensan que dolería llegar hasta allí. Todos piensan que es único, y lo es”, dijo el novato de 22 años de Toronto.

Yesavage abrirá el Juego 5 de la Serie Mundial para los Azulejos el miércoles por la noche. Será su quinta salida de postemporada después de apenas tres aperturas en la temporada regular, la primeras de su carrera. Toleró dos carreras en cuatro innings en el primer partido contra los Dodgers de Los Ángeles, careciendo de la recta explosiva que dominó a los Yankees de Nueva York durante cinco entradas y un tercio sin hits en la serie divisional de la Liga Americana.

Su ángulo de brazo de 65 grados sólo fue superado en la postemporada por Alex Vesia con 67. Vesia, un zurdo de 29 años de los Dodgers, se perdió la Serie Mundial debido a un asunto personal.

La posición del brazo de Yesavage alcanzó un punto de liberación a 7.09 pies sobre el campo, según MLB Statcast, el segundo más alto entre los lanzadores abridores con al menos 200 lanzamientos en la temporada regular, detrás de los 7.1 de Justin Verlander.

“Parte de eso tiene que ver con la movilidad y ser más joven. Solo esperas que puedan encontrar una manera de mantenerse saludables y móviles”, señaló Blake Treinen, de 37 años y relevista de los Dodgers.

Yesavage comenzó la temporada en la sucursal de Clase A en Dunedin y no paró de subir niveles. El coach de lanzadores Pete Walker lo observó una vez —brevemente— durante el entrenamiento de primavera.

“No es una posición que necesariamente enseñarías. No parece ser la posición más natural”, dijo Walker. "Miras a Verlander, lo miras a él y a otros lanzadores a lo largo de los años, pero simplemente funciona para ellos. Y una vez que lo sienten, no cambia".

En sus siete aperturas, Yesavage ha lanzado un 43.5% de rectas con un promedio de 94.4 mph, un 29.6% de sliders con un promedio de 88.5 mph y un 26.9% de splitters con un promedio de 83.8 mph.

Su recta tiene un movimiento descendente promedio de 11.4 pulgadas con la gravedad, su slider 30 y su splitter 31.9.

“Todo se complementa entre sí. Todo parece una recta al salir de la mano, y luego podría ser una recta, slider o splitter. Es como lanzar una moneda de tres caras”, manifestó Yesavage.

Después de que Yesavage ganara su debut en postemporada contra los Yankees, se tambaleó en la derrota 10-2 ante Seattle en el Juego 2 de la Serie de Campeonato, permitiendo cinco carreras en cuatro entradas, luego ganó el Juego 6 al permitir dos carreras en cinco innings y dos tercios.

Yesavage no obtuvo una decisión en el primer partido de la Serie Mundial, saliendo después de cuatro entradas con el marcador empatado 2-2 en un juego que Toronto ganó 11-4.

“Cuando no puedo ejecutar la recta de manera eficiente, es cuando mis lanzamientos de velocidad reducida comienzan a desaparecer”, afirmó.

Los jugadores se preparan para enfrentar a Yesavage cuando está de gira golpeando contra la máquina Trajekt que puede imitar sus lanzamientos.

“Es solo otra complicación que te encuentras en el béisbol. Cada día vas a enfrentar a alguien que tiene algo peculiar y para él es su altura de liberación”, indicó Max Muncy de los Dodgers. "Intentas ver el juego, intentas ver lo que está haciendo a otros jugadores y tratas de comunicarte en el dugout".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes