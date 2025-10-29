Aficionados de Estrella Roja vetados por UEFA de un partido de la Liga Europa por cánticos racistas

La UEFA prohibió el miércoles a los aficionados del Estrella Roja de Belgrado asistir al próximo partido fuera de casa del equipo en la Liga Europa debido a incidentes racistas y ofensivos.

Los aficionados del campeón serbio corearon insultos contra los gitanos, la mayor minoría étnica de Europa, y también lo hiciero hacia el equipo local Braga cuando Estrella Roja fue derrotado 2-0 en Portugal la semana pasada.

La UEFA afirmó que su panel disciplinario juzgó que las acusaciones de “comportamiento racista y/o discriminatorio” y “cánticos ilícitos” no son apropiadas para un evento deportivo.

Estrella Roja ya estaba en período de prueba por un caso anterior de conducta racista por parte de sus aficionados y ahora no puede vender entradas para su próximo partido fuera de casa, contra Sturm Graz el 11 de diciembre. También ha comenzado un nuevo período de prueba de dos años, según informó la UEFA.

La UEFA multó al campeón de la Copa de Europa de 1991 con 62.500 euros (73.000 dólares).

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes