Audiencia de la Serie Mundial en TV cae 14% en los 2 primeros juegos Dodgers-Azulejos

El número de espectadores en la TV de Estados Unidos para los dos primeros juegos de la Serie Mundial entre los Dodgers y Azulejos de Toronto disminuyó un 14% en comparación con el enfrentamiento del año pasado entre Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.

En cambio, los niveles de audiencia en Canadá y Japón establecieron récords.

Los dos primeros juegos del año pasado promediaron 14,55 millones de televidentes y los dos duelos iniciales de este año promediaron 12,5 millones en Fox, Fox Deportes, Fox One streaming, la aplicación Fox Sports y Univision, informaron el martes las Grandes Ligas.

Añadieron que los 32,6 millones de espectadores combinados para el inicio en Estados Unidos, Canadá y Japón representaron la mayor cifra desde que los Cachorros de Chicago terminaron con su sequía de títulos de 108 años al vencer a Cleveland en el séptimo juego de la Serie Mundial de 2016.

La victoria de Toronto por 11-4 en el primer juego promedió 13.305.000 espectadores y el triunfo de Los Ángeles por 5-1 en el segundo duelo, que no incluyó cobertura de Univision, promedió 11,63 millones, indicó Fox.

La victoria de Los Ángeles por 6-3 en diez entradas en el inicio del Clásico de Otoño del año pasado, que terminó con un grand slam de Freddie Freeman, fue vista por 15,2 millones. Fue el juego de Serie Mundial más visto desde 2019.

El triunfo de los Dodgers por 4-2 en el segundo juego del año pasado fue vista por 13,44 millones.

El primer encuentro de este año atrajo a siete millones de espectadores en Canadá y el segundo fue visto por 6,6 millones, los dos juegos de los Azulejos más vistos en Sportsnet. La cadena es propiedad de Rogers Communications Inc., la empresa matriz de los Azulejos.

El inicio también fue transmitido con comentarios en francés en TVA Sports y atrajo a 502.000, el juego más visto de esa cadena.

El inicio de este año promedió 11,8 millones en NHK-G, el juego de Serie Mundial más visto en Japón televisado por una sola cadena, y el segundo encuentro promedió 9,5 millones en NHK-BS para un promedio de dos juegos en Japón de 10,7 millones.

El promedio de dos juegos en Estados Unidos, Canadá y Japón fue de 30,5 millones.

