Serena y Venus Williams regresan al dobles y pierden un partido apretado en Cincinnati

Serena y Venus Williams disputaron su primer partido de dobles juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022 y perdieron un emocionante duelo, 2-6, 6-1 (10-8), ante Marta Kostyuk y Peyton Stearns la noche del lunes en el Abierto de Cincinnati.

Las hermanas estuvieron cerca de remontar un déficit de 6-0 en el desempate del partido antes de que una doble falta de Venus Williams pusiera fin a su primera aparición en parejas en un torneo que no es de Grand Slam desde el Abierto de Italia en 2016.

“Me pareció divertido. Me pareció especial. Nos sacudimos un poco el óxido a mitad del partido y, ya sabes, (empezábamos) a sentirlo. No vine aquí para ganar este torneo. Ganar es obviamente genial. Pero en esta posición, ya sabes, se trata de divertirse. Fue realmente genial poder hacer esto otra vez”, comentó Serena.

Serena había estado fuera del circuito desde 2022 antes de regresar este verano a los 44 años. Las hermanas planeaban jugar juntas en Wimbledon, pero tuvieron que retirarse después de que Serena se lesionara la rodilla mientras perdía su partido de individuales. Ingresaron a Cincinnati con una invitación (wild card).

“Con el tiempo encontraríamos el camino la una hacia la otra. Es nuestra primera vez jugando juntas en muchísimo tiempo. Fue genial para nosotras salir ahí y hacerlo”, expresó Venus, de 46 años, sobre la decisión de volver a jugar dobles.

Kostyuk y Stearns, ambas de 24 años, están jugando su primer torneo juntas. Kostyuk es de Ucrania. Stearns creció en el suburbio de Mason, en Cincinnati, donde el torneo se disputa cada año.

“Más o menos lo esperaba, pero dolió un poquito que esta sea mi ciudad natal. No se lo voy a reprochar a nadie. El público las apoyaba a ellas, pero lo usamos a nuestro favor y le dimos la vuelta al guion”, señaló Stearns sobre el público a favor de las hermanas Williams.

Tras ceder el primer set, las hermanas Williams arrasaron en el segundo para forzar un desempate del partido.

Kostyuk y Stearns se adelantaron 6-0, pero dobles faltas consecutivas de Kostyuk ayudaron a las Williams a acercarse a 8-7. El marcador quedó 9-8 después de que Serena definiera con potencia una volea alta antes de que Venus cometiera doble falta.

“El público tuvo el espectáculo. Probablemente no podrían pedir nada mejor. Al final, un desempate es una lotería. Nunca sabes hacia qué lado va a caer”, dijo Kostyuk.

Venus y Serena han ganado 14 títulos de dobles de Grand Slam y 22 en total. Serena ganó uno con Alexandra Stevenson en 2002 en Leipzig. Todos los títulos de dobles de Venus han sido con su hermana. También han ganado juntas tres medallas de oro olímpicas.

Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slam en individuales. Venus ha ganado siete.

Swiatek remonta para ganar en 3 sets

En otros resultados del lunes, la campeona defensora en Cincinnati, Iga Swiatek, remontó tras perder el primer set para ganar su octavo partido consecutivo, al vencer a Maria Sakkari, 4-6, 6-1, 6-1.

La segunda preclasificada, Elena Rybakina, derrotó a Magdalena Frech, 6-4, 7-6. La tercera del ranking, Jessica Pegula, venció a su compatriota Emma Navarro, 7-5, 6-2.

El número 3 del mundo y primer preclasificado, Alexander Zverev, ganó su 46to partido de la temporada, el mayor total del circuito ATP, al imponerse con esfuerzo a Terence Atmane, 7-6 (4), 7-6 (6).

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