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Senegal despide al técnico Pape Thiaw tras quedar fuera del Mundial

MUNDIAL-SENEGAL-THIAW
MUNDIAL-SENEGAL-THIAW (AP)

Senegal despidió al entrenador de la selección masculino, Pape Thiaw, según un comunicado emitido el domingo por la federación nacional.

La Federación Senegalesa de Fútbol añadió que el cuerpo técnico de Thiaw también fue destituido.

La decisión se produjo tras la eliminación de Senegal en los octavos de final del Mundial en curso.

“Tras una evaluación del rendimiento de la selección nacional y de sus perspectivas, el Comité Ejecutivo considera que es necesario un cambio en interés del fútbol senegalés”, comentó la Federación.

Thiaw, de 45 años, fue nombrado seleccionador en 2024 y llevó a la nación de África occidental a un controversial título continental en Marruecos a principios de este año, antes de que la Confederación Africana de Fútbol anulara la victoria. Senegal ha acudido al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza para apelar la decisión.

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Senegal quedó eliminado del Mundial a manos de Bélgica pese a ir ganando 2-0 hasta los 83 minutos. El equipo también estuvo cerca de quedar eliminado en la fase de grupos tras derrotas ante Francia y Noruega.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

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