Se acaba la racha goleadora de Messi en el Mundial, pero fue decisivo para Argentina con asistencia

Lionel Messi vio cortada su racha goleadora en el Mundial por Suiza el sábado por la noche, pero el crack argentino aun así encontró la manera de dejar su huella con una asistencia en la victoria de Argentina por 3-1 que colocó a la Albiceleste por sexta ocasión entre los cuatro mejores del torneo.

Con la asistencia para el gol de Alexis Mac Allister, el capitán de 39 años alcanzó el récord de 10 pases de gol en los mundiales.

Messi comparte con el francés Kylian Mbappé el liderato en la pugna por la Bota de Oro con ocho conquistas en seis partidos. Mbappé saca diferencia al superarle 3-2 en asistencias.

El partido en Kansas City apenas despuntaba cuando Messi, quien necesitó ayuda de un fisioterapeuta tras un golpe cerca del ojo derecho en la segunda mitad, contribuyó a provocar un tiro de esquina con una vistosa. El astro colgó un balón perfecto al área y Mac Allister apareció para cabecearlo y poner el 1-0 a los 10 minutos.

Suiza lo empató a los 67 minutos mediante el gol de Dan Ndoye y el encuentro se fue a un prórroga.

Julián Álvarez clavó un misil en el ángulo superior de la red a los 112 minutos y Lautaro Martínez añadió un gol para sentenciar, para el campeón defensor.

Ahora, Argentina jugará contra Inglaterra en las semifinales el miércoles en Atlanta.

Una de las primeras preguntas que le hicieron al técnico suizo Murat Yakin antes del partido fue cómo detener a Messi, que había marcado en sus últimos nueve partidos del Mundial, los últimos seis en la fase de eliminación directa. Además, posee el récord del torneo con 21 goles en su carrera.

“Esta es una pregunta muy sorprendente”, respondió Yakin, en tono de broma. “Hay muchas soluciones, y trataremos de encontrar la mejor solución. ... Podemos hablar mucho de ello, pero al final tiene que trasladarse realmente al campo, y sí tenemos nuestras soluciones”.

En realidad, los suizos hicieron un buen trabajo para contener al insaciable goleador que disputa su sexto Mundial.

Messi inició su arrolladora actuación en el Mundial en el mismo estadio hace poco más de tres semanas, cuando anotó su primer triplete en el torneo y condujo a Argentina a la victoria 3-0 sobre Argelia.

Sin embargo, no todo le ha salido redondo a Messi durante el Mundial. Falló penales contra Austria y Egipto, y el segundo pudo haber resultado catastrófico dado que Argentina quedó abajo 2-0.

Pero también fue Messi quien ayudó a que Argentina se estrenara en el marcador a los 79 minutos al asistir en el cabezazo de Cristian Romero, y fue el imperturbable y eterno mediapunta ofensivo quien venció al arquero egipcio Mostafa Shobeir cuatro minutos después para igualar el marcador.

Enzo Fernández finalmente aportó el gol del triunfo en el tiempo añadido para enviar a Argentina al duelo con Suiza.

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