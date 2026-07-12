Suiza: Breel Embolo recibe roja por simulación tras revisión de video en el Mundial

El delantero suizo Breel Embolo fue expulsado en la segunda mitad del partido de cuartos de final del Mundial contra Argentina la noche del sábado, después de que una revisión de video mostró que simuló una caída por una entrada.

Al principio, a Leandro Paredes le mostraron la tarjeta amarilla, pero el video evidenció que Embolo ya se estaba cayendo antes de que el mediocampista argentino hiciera contacto con él. Y como Embolo había recibido una tarjeta amarilla anteriormente en el partido, se le mostró la tarjeta roja, lo que dejó a Suiza jugando el resto de un encuentro empatado 1-1 con 10 hombres.

Fue un enorme vuelco en el partido justo: el atacante suizo Dan Ndoye había empatado el marcador instantes antes.

Es la segunda vez que una tarjeta amarilla se revoca en el Mundial mediante el protocolo de “identidad equivocada”. La regla permite que el árbitro asistente de video intervenga cuando se muestra una tarjeta amarilla o roja al jugador incorrecto.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí