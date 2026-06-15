Senegal busca repetir el zarpazo del Mundial 2002 ante Francia que hizo bailar a Dakar

El último partido de Francia en un Mundial contra Senegal desató la locura en las calles de Dakar.

Les Bleus eran los campeones defensores cuando la sorpresiva victoria 1-0 de los Leones de Teranga en la inauguración del torneo de 2002 propició que el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, declarse un feriado nacional.

“No queremos ganar por venganza, sino llegar lo más lejos posible en esta competición”, señaló el lunes el centrocampista francés N’Golo Kanté ,, un día antes de que Les Bleus y Senegal se enfrenten en el Grupo I.

Senegal fue una colonia francesa hasta 1960.

“Sabemos que un partido entre Francia y Senegal es un partido muy simbólico”, dijo el seleccionador senegalés Pape Thiaw.

Seis de los jugadores de Francia no habían nacido en el momento del partido de 2002, cuando Papa Bouba Diop anotó a los 30 minutos. Los Leones de Teranga avanzaron a los cuartos de final ese año antes de perder ante Turquía. Francia no ganó ningún partido y se despidió prematuramente.

“No hay venganza en el fútbol”, declaró el seleccionador francés Didier Deschamps. “Esta será otra página que escribir ahora y lo que pasó en 2002, bueno, lo mejor para Senegal. Quiero decir que fue bueno para ellos en ese momento, pero nos aseguraremos de que los resultados sean positivos para nosotros esta vez”.

Francia es bicampeona y busca alcanzar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. Les Blues se consagraron en 1998 y 2018, y luego perdieron la final de 2022 ante Argentina en penales.

La selección francesa está ubicada tercera en el mundo, mientras que Senegal figura 16ta.

“Nuestro principal rival somos nosotros mismos”, expresó Kanté. “No podemos vernos demasiado bellos o demasiado fuertes”.

Thiaw fue convocado para el plantel de Senegal en 2002, pero apenas disputó un partido, la victoria en octavos de final sobre Suecia. Transmitirá las lecciones aprendidas del fallecido Bruno Metsu, el técnico de Senegal en 2002.

“Por supuesto, va a haber un efecto Bruno cuando esté hablando con mis jugadores mañana”, comentó Thiaw. “También añadiré mi toque personal y también sumaré lo que Bruno me enseñó en el camino”.

Las visas de los hinchas de Senegal

A aficionados en Senegal se les negaron visas por parte del gobierno de Estados Unidos, pero Thiaw espera que haya seguidores dentro del MetLife Stadium.

“Por supuesto que nos gustaría tener a nuestros aficionados. Sabemos lo que pueden hacer por nosotros. Nos empujan”, dijo Thiaw. “Pero tenemos una gran comunidad senegalesa y sabemos que el senegalés es muy patriota y le gusta su selección. Lo verán mañana. Ni siquiera lo van a creer: que no haya venido ningún senegalés desde Senegal”.

Marruecos, no Senegal, es el campeón de África — por ahora

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones en 2022, y luego venció 1-0 a Marruecos en la final de este año, solo para que el organismo rector del fútbol africano le otorgara a los Leones del Atlas una victoria por incomparecencia de 3-0, porque los Leones de Teranga abandonaron el campo durante 15 minutos en el tiempo añadido en protesta por un penal concedido a su rival.

Senegal apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“Para mí, somos campeones de África, punto”, sostuvo Thiaw.

Didier Deschamps se acerca a un récord como técnico en mundiales

Deschamps dijo en enero que se retirará este verano tras 14 años en el mismo cargo. El partido del martes será su 20º como entrenador en una Copa del Mundo, a cinco del récord de Helmut Schön con Alemania Occidental.

Es uno de apenas tres hombres que han ganado títulos de la Copa del Mundo como jugador y como entrenador, junto con Mário Zagallo y Franz Beckenbauer.

No se espera un calor extremo en Nueva Jersey

El partido del martes comienza a las 3 de la tarde EDT y se pronostica tiempo soleado, pero es probable que la temperatura al inicio sea de unos 25 grados Celsius (77 F) bastante menos que el fin de semana pasado.

Francia entrenó en Bentley University en Waltham, Massachusetts, después de llegar a Estados Unidos el miércoles pasado.

“Tuvimos que entrenar con calor, bajo el sol”, dijo Kanté, “y también vimos lo cansados que podíamos quedar como resultado”.

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