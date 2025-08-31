Marineros lanzan juego de dos hits en triunfo 4-2 sobre Guardianes

El dominicano Julio Rodríguez impulsó dos carreras con un hit dentro del cuadro y los Marineros de Seattle rompieron una racha de siete derrotas consecutivas como visitantes con una victoria el domingo 4-2 sobre los Guardianes de Cleveland para salvar el último juego de la serie de tres.

Con un combinado de dos hits permitidos, los Marineros ampliaron su ventaja a tres juegos sobre los Guardianes por el tercer puesto de comodín de la Liga Americana. Seattle comenzó el juego con dos juegos de ventaja sobre Kansas City.

El cubano Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras para los Marineros, quienes contaron con seis sólidas entradas de Bryce Miller (4-5). El derecho permitió solo dos hits, en lanzamientos consecutivos en la tercera entrada.

Gabe Speier y Matt Brash lanzaron cada uno una entrada perfecta y el mexicano Andrés Muñoz trabajó la novena para su 32do salvamento.

Por los Marineros, el cubano Randy Arozarena de 5-1 con una anotada y dos remolcadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 dos empujadas, Jorge Polanco de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 3-1.

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 4-0.

