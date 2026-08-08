Martínez logra grand slam y récord personal de 6 impulsadas; Guardianes vencen 8-2 a Medias Blancas

Ángel Martínez conectó un grand slam e impulsó seis carreras, la mayor cifra de su trayectoria en las mayores, para que los Guardianes de Cleveland doblegaran el viernes 8-2 a los Medias Blancas de Chicago.

Merced a su victoria sobre los líderes de la División Central de la Liga Americana, Cleveland cortó una seguidilla de tres tropiezos.

Steven Kwan añadió un jonrón solitario para ayudar a que los Guardianes recortaran a dos juegos la ventaja de Chicago en la división, después de haber sido barridos por los Mets de Nueva York.

El tercer grand slam de la carrera de Martínez llegó en la quinta entrada, después de que David Sandlin (2-2) permitió un sencillo de Chase DeLauter, dio base por bolas al dominicano José Ramírez y golpeó a Jo Adell.

El dominicano Martínez envió el primer lanzamiento al jardín central. Austin Hedges agregó un sencillo impulsor en la entrada.

Munetaka Murakami y Braden Montgomery conectaron jonrones solitarios por los Medias Blancas, que han perdido cuatro compromisos seguidos, su peor racha de la temporada, y cinco de seis.

El zurdo Parker Messick (9-6) permitió cuatro hits y ambos vuelacercas de Chicago en las primeras siete entradas para ganar por primera vez desde el 10 de julio. Ponchó a ocho y otorgó apenas una base por bolas.

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