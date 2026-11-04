Seahawks tienen "sensación de urgencia" tras caer ante Bears

Por primera vez en casi dos años, los Seahawks de Seattle perdieron un partido por una diferencia de dos dígitos.

Ahora con marca de 4-4, existe un mayor nivel de preocupación para los campeones defensores del Super Bowl tras la derrota por 34-17 sufrida el lunes ante los Bears de Chicago.

“La sensación de urgencia para que mejoremos ahora mismo es alta”, reconoció el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald.

En particular a la ofensiva, después de que los Seahawks terminaron con 252 yardas. Seattle convirtió 1 de 11 en tercer down.

“Siempre pienso que esto empieza con la eficiencia en primer y segundo down”, comentó el quarterback de los Seahawks, Sam Darnold.

Seattle venía de una prometedora victoria la semana pasada, por 20-3 sobre unos Chiefs de Kansas City que hasta entonces estaban invictos. Luego, los Seahawks reforzaron su ofensiva mediante la incorporación del guardia Quenton Nelson, tres veces elegido All-Pro, en un canje con los Colts de Indianápolis, y por medio del esperado regreso de los corredores Jadarian Price y Zach Charbonnet tras sus lesiones.

Con una línea ofensiva improvisada que incorporó a Nelson, todo el ataque se vio descoordinado. Además no contó con el tackle Charles Cross por lesión.

Esos problemas se agravaron al enfrentar al tackle defensivo Jeffery Simmons, adquirido recientemente y por quien Chicago pactó un canje la semana pasada. Simmons logró una captura, sumó otra tacleada para pérdida y terminó con seis derribos y un pase defendido.

“Salimos de la semana pasada sintiéndonos bien, y luego tenemos algunos cambios en nuestra línea ofensiva”, explicó Macdonald.

Darnold completó 17 de 34 pases para 188 yardas y dos touchdowns, además de una intercepción que preparó el tercer touchdown del partido, conseguido por el corredor de los Bears D’Andre Swift en las postrimerías del cuarto periodo.

Fue el mayor margen de derrota de Seattle con Darnold, quien suma 10 pases de touchdown y nueve intercepciones esta temporada.

“Siento que hubo oportunidades de soltar el balón, y simplemente no lo hice”, comentó Darnold, quien fue capturado tres veces.

Desde el inicio de la temporada pasada, Darnold lidera la liga con 29 pérdidas de balón. Sin embargo, el encuentro del lunes marcó apenas la tercera vez que los Seahawks perdieron un partido cuando Darnold tuvo una pérdida de balón o menos.

“No hicimos a la ofensiva las cosas que necesitamos ser capaces de hacer para jugar el fútbol americano de los Seahawks”, aceptó Macdonald.

Qué funciona

Jaxon-Smith Njigba sigue siendo el creador de jugadas ofensivas más fiable de Seattle. El más reciente ganador del premio de la AP al Jugador Ofensivo del Año de la NFL aumentó sus totales —los mejores de la liga— de yardas por recepción al atrapar seis pases para 118 yardas, incluido un touchdown de 43 yardas completamente solo ya tarde en la primera mitad.

Hasta la Semana 8, lidera la NFL con 985 yardas y nueve touchdowns.

Smith-Njigba superó las 100 yardas por séptima vez esta temporada.

Qué falta

A pesar de sumar una incorporación importante a su línea ofensiva con el canje por Nelson y del regreso de Price y Charbonnet, el juego terrestre de Seattle no fue un factor importante. Entre ambos se combinaron para 52 yardas en 16 acarreos.

“Tenemos que mejorar muy rápido en el juego terrestre. Tenemos que volver a correr el balón, quitarle presión a nuestro quarterback, a nuestros receptores abiertos y a quien canta las jugadas", recalcó Grey Zabel, quien fue movido de guardia izquierdo a guardia derecho tras la llegada de Nelson. "Tenemos que ser capaces de mover la línea de golpeo”.

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