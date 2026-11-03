Mujer que corría el maratón de Nueva York con fines caridativos muere a 3 km de la meta

Una joven de Pensilvania que participaba por primera vez en el Maratón de Nueva York a fin de recaudar dinero para una organización benéfica se desplomó en Central Park, a poco más de tres kilómetros de la meta, y posteriormente murió.

Rachel Apa, de 24 años y originaria de Lewisberry, Pensilvania, se acercaba al punto del kilómetro 38 de la carrera de 42 kilómetros 195 metros el domingo, cuando se desplomó, según el Departamento de Policía de Nueva York.

La oficina del médico forense de la ciudad indicó el martes que estaba investigando la causa de la muerte de Apa.

Su padre contó a The New York Times que la joven había sufrido rabdomiólisis, una afección poco frecuente en la que los músculos pueden descomponerse durante el esfuerzo, intoxicando el cuerpo. Era su primer maratón, señaló Steve Apa.

New York Road Runners, el club sin fines de lucro que organiza la carrera, informó en un comunicado de prensa que una persona que estaba en el lugar le practicó resucitación cardiopulmonar a Apa, y que el personal médico del evento hizo lo propio, además de utilizar un desfibrilador.

Los paramédicos llegaron y trasladaron a Apa a un hospital, pero no pudieron salvarla.

Apa, gerente de producto de tecnología industrial y exjugadora universitaria de hockey sobre césped, había corrido a fin de recaudar fondos para ayudar a la atención de la enfermedad de Parkinson en honor a su abuelo.

“Es inconcebible”, declaró su padre al rotativo. Comentó que su hija, que acababa de comenzar un programa de maestría en Charleston Southern University, estaba en “perfecta salud”.

Michaela Nicholas estaba observando la carrera y animaba a cualquier corredor cuyo nombre pudiera distinguir en el dorsal. De pronto, vio pasar a Apa.

Nicholas recordó el martes que le gritó un mensaje de aliento y vio que Apa se desplomaba unos 14 metros más adelante en el recorrido.

Nicholas, trabajadora social en un hospital, dijo que intentó consolar a Apa mientras otros dos espectadores de la carrera le practicaban la resucitación.

“Yo solo le sostuve la mano a Rachel y le hablé, y le dije que no estaba sola y que la querían, y recé por ella”, manifestó por teléfono Nicholas, trabajadora social clínica.

La muerte ocurrió mientras el maratón conmemoraba 50 años en su formato de cinco distritos. Las primeras ediciones de la carrera se habían corrido únicamente en Central Park. Una cifra récord de 61.000 corredores llegó a la meta.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rachel tras correr en la carrera del domingo. Enviamos nuestras reflexiones y sinceras condolencias a su familia, amigos y toda la comunidad de corredores”, señaló New York Road Runners en su comunicado.

A medida que se difundía la noticia de la muerte de Apa el martes, el dinero comenzó a llegar a su página de recaudación de fondos “Parkinson's Champions”, superando rápidamente su meta de 4.000 dólares. La recaudación estaba patrocinada por la Parkinson's Foundation.

En la página, Apa escribió que su abuelo, quien tenía la enfermedad de Parkinson y murió en 2022, “me enseñó a mantenerme activa, a llevar mis límites más allá y a asumir desafíos, moldeando mi amor por el deporte y el movimiento”.

Apa trabajaba para TE Connectivity, que fabrica diversos componentes eléctricos y electrónicos. La empresa indicó que estaba asimilando la noticia el martes y expresó sus condolencias. También lo hizo Bucknell University, de donde Apa se graduó en 2024 con un título en mercados, innovación y diseño —y un total de 17 goles para el equipo de hockey sobre césped de la universidad.

USA Field Hockey, el organismo rector de este deporte, manifestó en redes sociales que “el impacto de Rachel en el deporte y en quienes la rodeaban no será olvidado”.

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El periodista de The Associated Press Doug Feinberg contribuyó a este informe.

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