Caleb Williams brilla y Jeffery Simmons sacude a Seattle en triunfo 34-17 de los Bears

Caleb Williams lanzó un pase de touchdown en la serie ofensiva inicial y Jeffery Simmons aportó exactamente lo que Chicago necesitaba en defensa, mientras los Bears vencieron 34-17 a los Seahawks de Seattle el lunes por la noche.

Williams fue sumamente eficiente para los Bears (6-2) ante una de las defensas más tacañas de la NFL: no cometió pérdidas de balón, recibió apenas una captura y lanzó para 247 yardas, al completar el 71% de sus pases.

El desempeño de Williams ayudó a preparar tres acarreos cortos de touchdown de D'Andre Swift, y eso resultó más que suficiente ante Sam Darnold y los Seahawks (4-4), gracias al impacto que Simmons tuvo en la defensa.

Simmons, adquirido la semana pasada procedente de Tennessee a cambio de un paquete que incluyó dos selecciones de primera ronda, tardó poco en causar un gran impacto en una defensa a la que le habían faltado jugadores determinantes.

Consiguió una captura en la primera serie, sumó otra tacleada para pérdida y terminó con seis tacleadas y un pase defendido, mientras Chicago limitó a Seattle a 252 yardas y a una conversión en tercer down en 11 intentos.

Los Seahawks, campeones defensores del Super Bowl, perdieron por tercera vez en cuatro partidos y ahora miran desde abajo la clasificación de playoffs de la NFC, y no pueden permitirse muchos tropiezos más. La derrota puso fin a una racha de 30 partidos de Seattle en temporada regular y playoffs —la cuarta más larga para cualquier equipo en la era del Super Bowl— sin perder por más de cuatro puntos.

Sam Darnold completó 17 de 34 para 188 yardas y dos touchdowns por Seattle, pero su intercepción en el cuarto periodo preparó el tercer TD de Swift, que puso el marcador 34-17 con 4:41 por jugar.

Los Seahawks volvieron a tener problemas para correr el balón pese a su canje de la semana pasada por el guardia Quenton Nelson, tres veces All-Pro, y al regreso de Zach Charbonnet y Jadarian Price tras lesiones. Seattle corrió para apenas 81 yardas.

Los Seahawks quedaron maniatados por Simmons y los Bears durante casi toda la primera mitad, hasta que Darnold conectó con Jaxon Smith-Njigba en un pase de 43 yardas con 30 segundos restantes en el segundo cuarto.

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