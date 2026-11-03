Los Bears de Chicago siguen con paso exitoso en los terceros downs y un inicio de 6-2

En ataque y en defensa, los Bears de Chicago son bastante buenos en tercera oportunidad.

Chicago arrancó con marca de 6-2, y la eficiencia en tercera oportunidad es una razón importante de su éxito. Los Bears convirtieron 7 de 15 terceras oportunidades durante la victoria del lunes por la noche por 34-17 en Seattle, y los Seahawks se fueron 1 de 11 en esas mismas situaciones.

“Creemos el uno en el otro. No es solo el ataque. No tendríamos esta confianza sin la defensa. No tendríamos esta confianza sin los equipos especiales. Sabemos que nos cubrimos las espaldas. Nos matamos trabajando como equipo. Los detalles, lo detallistas que somos. Es realmente genial ver cómo esas cosas cobran vida en momentos grandes y a lo largo del partido; eso es lo que somos”, señaló el quarterback Caleb Williams.

Chicago ha permitido la cifra más baja de la NFL: 19 conversiones en tercera oportunidad en 80 intentos esta temporada. La tasa de conversión del rival en tercera oportunidad, de 23,8%, también es la más baja de la liga.

Por supuesto, la mayoría de esos números se acumularon antes de que los Bears adquirieran al tackle defensivo All-Pro Jeffery Simmons en un canje de alto impacto con Tennessee el jueves. Tuvo una captura en la victoria sobre los Seahawks.

La incorporación de Simmons podría ayudar al equipo a sostener el éxito que ha disfrutado en tercera oportunidad.

“Definitivamente es lo que quieres como cazamariscales por el borde, tener un gran interior. Con Jeff, se han abierto las cosas. Estamos llegando al mariscal de campo y estamos ganando, así que no puedes pedir nada más que eso”, comentó el liniero defensivo Austin Booker.

Chicago también lidera la NFL con 51 conversiones en tercera oportunidad a la ofensiva. Se fue 3 de 4 en tercera oportunidad en su primera posesión contra Seattle, como parte de una serie de 17 jugadas que Williams culminó con un pase de touchdown de 1 yarda a Luther Burden.

“Sí, eso es nosotros volviendo a nuestro entrenamiento. Hacemos estos ejercicios de series largas en el campamento de entrenamiento y en las OTAs que odias, que temes al final de la práctica. Hace calor, todo eso. Nos aparecen en momentos grandes para nosotros como hoy”, explicó Williams.

Qué está funcionando

D’Andre Swift corrió para tres touchdowns y llegó a 10 en la temporada. Se convirtió en el primer jugador en correr para 10 o más TDs con los Bears en los primeros ocho partidos de una temporada desde Rick Casares en 1956.

Swift, de 27 años, terminó con 27 acarreos para 69 yardas en la victoria como visitante.

Qué necesita mejorar

Las penalizaciones siguen siendo un problema. Chicago fue castigado 10 veces para 85 yardas, en comparación con cinco para 43 de Seattle. Los Bears han sido penalizados 31 veces para 287 yardas durante su racha de tres victorias consecutivas.

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