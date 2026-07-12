Messi y Argentina se van al descanso con ventaja 1-0 ante Suiza en cuartos del Mundial

Lionel Messi le dio a Argentina un brillante arranque ante Suiza en los cuartos de final del Mundial el sábado por la noche, al ejecutar un tiro de esquina perfecto que Alexis Mac Allister cabeceó a la red para darle a los reinantes campeones la ventaja 1-0 al descanso.

Los suizos, una selección de vocación defensiva, apenas habían encajado tres goles en cinco partidos, y habían tomado el control del balón en los primeros minutos del choque en el estadio Arrowhead. Pero Messi volvió a marcar diferencias: provocó un tiro de esquina y, finalmente, poner el balón que acabó en gol a los 10 minutos.

Fue el gol más tempranero marcado por Argentina en este Mundial. Y la primera vez que los suizos están en desventaja.

El tanto alivió parte de la presión inicial sobre la Albiceleste, que sufrió para vencer a Cabo Verde en la prórroga al inicio de las rondas de eliminación directa, y luego necesitó de tres goles en 11 minutos para remontar un 2-0 adverso para vencer a Egipto en los octavos de final.

La tricampeona Argentina intenta convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en revalidar el título. Inglaterra espera al ganador de Argentina-Suiza tras su victoria 2-1 sobre Noruega más temprano en el día.

Ese duelo de semifinales será el miércoles en Atlanta.

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