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Schwarber, Turner y Luzardo guían a los Filis a vencer 6-1 a los Mets

METS-FILIS
METS-FILIS (AP)

Kyle Schwarber conectó su 33er jonrón, el mayor total de las Grandes Ligas; el también All-Star venezolano Jesús Luzardo permitió dos hits en cinco sólidas entradas, y los Filis de Filadelfia derrotaron el sábado 6-1 a los Mets de Nueva York.

Trea Turner también se voló la cerca por los Filis y terminó de 3-4 con una base por bolas. Anotó tres veces. Bryce Harper aportó un sencillo de dos carreras.

Filadelfia anotó cuatro carreras ante Sean Manaea (2-5). En su séptima apertura desde que volvió a la rotación de los Mets el 13 de junio, Manaea permitió siete hits en 4 2/3 entradas.

Los Filis mejoraron a 41-14 en juegos iniciados por Luzardo, Zack Wheeler o el dominicano Cristopher Sánchez.

El segunda base de los Mets, Marcus Semien, jugó por primera vez desde el 25 de junio y se fue de 0-4 con un ponche. Fue activado de la lista de lesionados el jueves tras quedar fuera por una distensión del flexor de la cadera izquierda.

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Juan Soto, el único All-Star dominicano de los Mets, volvió a la alineación después de salir en la octava entrada de la victoria de Nueva York 4-1 en el primer juego de la serie el jueves debido a molestias en la pantorrilla izquierda. Se fue de 0-4 con dos ponches.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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