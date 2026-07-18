Judge pasa a lista de lesionados de 60 días y necesitará otro escaneo antes de aumentar carga

Aaron Judge necesitará otro escaneo antes de aumentar de forma importante su nivel de actividad mientras sana su costilla fracturada, y los Yankees de Nueva York trasladaron a su capitán a la lista de lesionados de 60 días el sábado.

Fuera de acción desde el 31 de mayo, Judge se sometió a un escaneo durante la pausa del Juego de Estrellas que fue revisado por el doctor Gregory J. Pearl, jefe del departamento de cirugía vascular del Baylor Hamilton Heart and Vascular Hospital en Texas.

“Obviamente hay sanación en curso, lo cual es bueno, pero todavía no puede empezar ninguna actividad de béisbol ni nada”, señaló el mánager de los Yankees, Aaron Boone, tras un juego contra los Dodgers de Los Ángeles que fue suspendido por lluvia y reprogramado como parte de una doble cartelera diurna-nocturna el domingo.

“Necesita llegar a un punto en el que esté asintomático para que realmente empieces a incrementar más el trabajo de la parte superior del cuerpo”, añadió Boone.

Judge batea para .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas, pero había conectado apenas un jonrón en sus últimos 18 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados.

“La buena noticia es que, ya sabes, el dolor ha disminuido un poco en las últimas dos semanas y está cambiando de ese dolor agudo a algo más como un tirón. Así que ojalá siga mejorando y entonces podamos empezar a aumentar las cosas”, comentó Boone.

Boone indicó que cómo se sienta Judge determinará cuándo se someterá a otro escaneo.

Nueva York tenía marca de 36-23 cuando el jardinero de 34 años jugó por última vez, pero está 18-20 desde entonces.

Su traslado a la lista de lesionados de 60 días fue un trámite para abrir un lugar en el roster de 40 jugadores para el derecho Bradley Hanner, cuyo contrato fue seleccionado desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. Luego, Hanner fue enviado de vuelta por opción a los RailRiders.

Clarke Schmidt podría regresar en el bullpen

Clarke Schmidt lanzó una entrada de práctica de bateo por primera vez desde la cirugía Tommy John del 11 de julio del año pasado y dijo que alcanzó las 95 mph.

Schmidt, un derecho de 30 años, lanzó rectas de cuatro costuras, sinkers y cutters entre 15 lanzamientos a Anthony Volpe y Ali Sánchez. No lanzó sliders, sweepers ni curvas de nudillos.

“No es la sensación completa de un juego con las mariposas y cosas así, pero se acerca. Poder mostrar tus lanzamientos y poder volver a estar ahí afuera después de un año es una buena sensación”, expresó Schmidt.

En esta operación, Schmidt recibió un refuerzo interno (internal brace). Se sometió a una cirugía Tommy John en mayo de 2017, un mes antes de que los Yankees lo seleccionaran con la 16.ª elección global en el draft amateur.

“La primera vez, cuando empiezas la fase de bullpen, a veces se siente un poco feo y tienes muchos más días en los que dices: ah, no se siente bien. Ahora se siente un poco más fácil, como que no tengo que forzar y tener esos días en los que estás batallando un poco”, explicó.

Schmidt volverá a lanzar práctica de bateo en cuatro o cinco días. Podría regresar este año como relevista y está dispuesto a ser abridor de entrada (opener) o un lanzador puente.

“Sé que este año tenemos un tiempo un poco más limitado para mí en cuanto a la capacidad de aumentar el conteo de lanzamientos. Obviamente estoy abierto a todo mientras esté ahí compitiendo y pudiendo ayudar a los muchachos. ... Sé que podré volver en algún momento, de alguna manera, este año”, señaló Schmidt.

Posible regreso cercano de Giancarlo Stanton

Boone tiene la esperanza de que el bateador designado Giancarlo Stanton esté cerca de regresar tras una distensión en la pantorrilla derecha que lo tiene fuera desde el 24 de abril.

“Lleva una semana en la progresión de carrera, ha estado bateando. Obviamente tuvo un contratiempo, hace tres o cuatro semanas ya, pero parece que va en una buena dirección, así que ojalá se esté acercando”, dijo Boone.

Stanton todavía no ha corrido las bases.

Max Fried tendrá otra apertura de rehabilitación en ligas menores

El zurdo Max Fried, fuera desde el 14 de mayo por una contusión ósea en el codo izquierdo, hizo su primera apertura de rehabilitación el viernes para Triple-A Scranton/Wilkes-Barre contra Worcester, permitiendo dos carreras y cinco hits en tres entradas, con tres ponches y ninguna base por bolas.

“Se vio realmente bien. Vi toda su salida. Se sintió realmente bien. Así que 52 lanzamientos; entonces otro en cinco días. Vamos a aumentar eso y veremos dónde estamos a partir de ahí”, afirmó Boone.

George Lombard, potencialmente una opción

El campocorto prospecto George Lombard Jr. se fue de 3-2 con un jonrón y una base por bolas para los RailRiders el viernes por la noche, en su regreso desde la lista de lesionados. No había jugado para Scranton desde el 16 de junio debido a dedos esguinzados en su mano izquierda.

“Obviamente no es ningún secreto lo alto que valoramos a George. Tuvo un buen juego anoche, obviamente, así que ciertamente, cada vez más, en su desarrollo se está metiendo en la conversación”, comentó Boone.

Hijo de 21 años de un exjugador de Grandes Ligas, Lombard batea para .239 con cinco jonrones, 16 carreras impulsadas y ocho bases robadas en 43 juegos en Triple-A.

“Quiero que se ponga en marcha aquí al volver de la lesión y empiece a encadenar algunos días”, añadió Boone.

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