Schwarber llega a 42 jonrones y los Filis superan 4-1 a Rojos

Kyle Schwarber conectó su cuadragésimo segundo jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras que destacó una octava entrada de cuatro carreras y los Filis de Filadelfia, líderes de la División Este de la Liga Nacional, se recuperaron para vencer el lunes 4-1 a los Rojos de Cincinnati para extender su racha a cuatro victorias.

El 42do cuadrangular de Schwarber lo colocó por delante de Shohei Ohtani y como líder de la Liga Nacional. Los Dodgers enfrentan más tarde a los Angelinos. Cal Raleigh de Seattle lidera la Liga Americana y la MLB con 45 jonrones. Schwarber tiene 97 carreras impulsadas esta temporada.

El zurdo de los Rojos, Andrew Abbott (8-3), permitió solo tres hits en siete entradas. Sin embargo, con dos outs en la octava, permitió dobles impulsadores a Weston Wilson y Trea Turner. Schwarber siguió con un batazo de dos carreras contra Tony Santillan para completar la remontada.

Abbott se recuperó después de una salida difícil el miércoles cuando permitió cuatro carreras limpias y un par de jonrones en la derrota 6-1 ante los Cachorros en Wrigley Field. Contra los Filis, retiró a los primeros 12 bateadores que enfrentó antes de que J.T. Realmuto conectara un doble al inicio de la quinta.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 3-2 con una anotada.

Por los Rojos, los dominicanos Elly de la Cruz de 4-0, Miguel Andújar de 3-1, Noelvi Marte de 4-1.

