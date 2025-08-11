NFL: Pete Carroll y Aaron Rodgers encabezanlista de caras conocidas en nuevos equipos

Aaron Rodgers se unió a Pittsburgh. Davante Adams se fue a Hollywood. Cooper Kupp está en Seattle. La última parada de Russell Wilson es la Gran Manzana.

Pero el rostro más veterano en un nuevo lugar esta temporada de la NFL es el de Pete Carroll, de 73 años, en la línea lateral en Las Vegas. Carroll comandará a los Raiders después de un año de pausa en su carrera como entrenador tras 14 años con los Seahawks.

Rodgers y Wilson son los quarterbacks más notables que cambiaron de equipo. Geno Smith, Sam Darnold, Justin Fields y Jameis Winston también encontraron nuevos hogares.

Varios receptores estrella se unieron a Adams y Kupp en los cambios, incluyendo a DK Metcalf, Deebo Samuel, Stefon Diggs y George Pickens.

En el lado defensivo, Josh Sweat y Milton Williams aprovecharon después de ayudar a los Eagles de Filadelfia a dominar a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl. Su compañero Darius Slay también se mudó. Jalen Ramsey y Minkah Fitzpatrick intercambiaron equipos. Jonathan Allen, Grady Jarrett, Joey Bosa, Talanoa Hufanga y Dre Greenlaw visten nuevos uniformes.

Aquí están 15 de los mejores jugadores en nuevos equipos:

Aaron Rodgers

El cuatro veces MVP de la NFL eligió extender su carrera con los Steelers después de dos temporadas decepcionantes con los Jets. Rodgers, de 41 años, tuvo el peor récord de su carrera la temporada pasada, con 5-12. Pero aún lanzó para 3.897 yardas con 28 touchdowns, 11 intercepciones y un índice de pasador de 90.5. Los Steelers y el entrenador Mike Tomlin esperan que Rodgers tenga una carrera más en él para ayudarlos a superar sus recientes fracasos en los playoffs.

Russell Wilson y Jameis Winston

Wilson está en su cuarto equipo en cinco temporadas. Comenzó 6-1 en Pittsburgh el año pasado, pero el equipo perdió cinco juegos seguidos para cerrar la temporada. Wilson sumó 2.482 yardas por pase, 16 touchdowns, cinco intercepciones y un índice de pasador de 95.6 en 11 juegos en la temporada regular. Firmó con los Giants de Nueva York, que también añadieron a Winston y luego seleccionaron al mariscal de campo Jaxson Dart en la primera ronda.

Geno Smith

Carroll se reunió con Smith en Las Vegas tras un canje con los Seahawks. Smith, dos veces seleccionado para el Pro Bowl y que rejuveneció su carrera en Seattle después de reemplazar a Wilson, le da estabilidad a los Raiders en la posición de mariscal de campo.

Sam Darnold

Después de un año destacado en Minnesota, Darnold aprovechó con los Seahawks en la agencia libre. Lanzó para 4.319 yardas, 35 TDs, 12 intercepciones y un índice de pasador de 102.5 y marca de 14.4 con los Vikings.

Justin Fields

La selección número 11 en general en 2021 por Chicago mostró promesa en Pittsburgh, con un récord de 4-dos en seis inicios. Tendrá la oportunidad de probarse a sí mismo con los New York Jets.

Davante Adams

El tres veces All-Pro pasó de Las Vegas a Nueva York durante la temporada pasada y de regreso a la costa oeste con los Rams de Los Ángeles. Adams tuvo 85 recepciones para 1.083 yardas y ocho anotaciones la temporada pasada.

Cooper Kupp

Los Seahawks intercambiaron a Metcalf y firmaron a Kupp, el Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2021 y MVP del Super Bowl. Kupp no ha jugado una temporada completa desde el 2021, pero tuvo 67 recepciones para 710 yardas y seis touchdowns en 12 juegos en 2024.

DK Metcalf

Antes de que Rodgers firmara oficialmente con los Steelers, le dieron un receptor con garantías. El dos veces seleccionado para el Pro Bowl tuvo 66 recepciones para 992 yardas y cinco touchdowns en 15 juegos la temporada pasada para Seattle.

Deebo Samuel

Los Commanders de Washignton le dieron a Jayden Daniels otro creador de jugadas, adquiriendo a Samuel de San Francisco.

Stefon Diggs

Después de una rotura de ligamento cruzado anterior, el receptor de cuatro Pro Bowls firmó con Nueva Inglaterra para darle a Drake Maye una opción principal.

George Pickens

Los Cowboys de Dallas adquirieron al volátil Pickens de Pittsburgh para formar equipo con CeeDee Lamb y reforzar las opciones de Dak Prescott.

Laremy Tunsil

Los Commanders obtuvieron al tackle izquierdo de cinco Pro Bowls de Houston para proteger el lado ciego de Daniels.

Joe Thuney

Thuney, dos veces All-Pro, fue traspasado de Kansas City a Chicago, que renovó su línea ofensiva para proteger mejor a Caleb Williams.

Josh Sweat

Sweat convirtió dos capturas y media en el Super Bowl en un contrato de 76,4 millones con los Cardinals.

