Diamondbacks designan por asignación al veterano Kendall Graveman tras llamar a Juan Morillo

El relevista veterano Kendall Graveman fue designado para asignación por los Diamondbacks de Arizona después de que el lunes llamaron al derecho venezolano Juan Morillo.

Graveman tenía un récord de 1-0 con una efectividad de 7.13 en 19 apariciones con los Diamondbacks. El derecho de 34 años firmó con el equipo en el entrenamiento de primavera después de perderse la campaña anterior tras someterse a una cirugía en enero de 2024 para reparar el labrum en su hombro derecho.

Morillo, un novato derecho de 26 años, tenía una efectividad de 4.94 en 31 apariciones para los Diamondbacks a principios de esta temporada. Se unió al equipo antes del inicio de su serie de tres juegos en Texas.

Después de comenzar la temporada en la lista de lesionados debido a una distensión lumbar derecha, Graveman lanzó con Arizona hasta el 13 de mayo. También se perdió tiempo en junio debido a un problema de cadera. En su última aparición el domingo, permitió tres carreras, incluyendo un jonrón de dos anotaciones, después de entrar en la victoria en casa de los Diamondbacks sobre Colorado con una ventaja de 12-3.

"Kendall estaba luchando con las cosas. Estaba teniendo algunos momentos realmente buenos, algunos momentos de altibajos fuera de eso y simplemente sentimos que era el momento adecuado para hacer un movimiento para traer de vuelta a Juan aquí", dijo el manager de Arizona, Torey Lovullo, quien añadió que fue una conversación difícil con el veterano que planea intentar seguir lanzando.

El contrato de Graveman con Arizona tenía un salario de 1,35 millones de dólares con una opción mutua de cinco millones para 2026 y una rescisión de 100.000. Graveman ganó bonificaciones totales de 150.000 por lanzar al menos 15 juegos este año, y estaba a una aparición de otra bonificación de 150.000.

Tiene un récord de carrera de 38-43 y una efectividad de 4.03 en 299 juegos a lo largo de diez temporadas en las Grandes Ligas, incluyendo 80 aperturas antes de cambiar a un rol de relevista a tiempo completo en 2021. Lanzó por primera vez con los Azulejos de Toronto en 2014, y más tarde con los Atléticos, Medias Blancas de Chicago, Seattle y Houston.

Arizona también reclamó al derecho Gus Varland, quien fue puesto en waivers la semana pasada por los Medias Blancas, y lo envió a Triple-A Reno. El derecho Jeff Brigham fue designado para asignación.

