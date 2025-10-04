Rangers contratan a Skip Schumaker como manager por 4 años

Skip Schumaker es el nuevo piloto de los Rangers de Texas, quienes firmaron un contrato de cuatro temporadas con el otrora Manager del Año de la Liga Nacional.

El acuerdo de Schumaker, de 45 años, fue anunciado horas después de que Chris Young, el presidente de operaciones deportivas, reconoció que los Rangers estaban enfocados en un candidato interno en su búsqueda para reemplazar a Bruce Bochy. Schumaker había estado en un rol de asesor senior con el equipo desde noviembre pasado.

Schumaker fue el Manager del Año 2023 en la Liga Nacional, cuando Miami tuvo un récord de 84-78 y logró la cuarta aparición en postemporada en la historia del club. Ése fue el mismo año en que Texas, con Bochy en su debut allí, ganó el único campeonato de la Serie Mundial en su historia.

“Aunque obtuve una buena comprensión de la organización a través de mi rol en la oficina principal esta pasada temporada, las conversaciones con Chris Young, (gerente general) Ross Fenstermaker y otros esta semana sólo han aumentado mi interés en esta oportunidad", dijo Schumaker en un comunicado. "Estoy ansioso por comenzar el trabajo para 2026”.

Los Rangers y Bochy —de 70 años, campeón de la Serie Mundial en cuatro ocasiones y el manager activo con más victorias en el béisbol— acordaron el lunes terminar su período como piloto Fue un día después de que Texas terminó 81-81, su segundo récord no positivo desde su campeonato.

Bochy estaba al final de su contrato de tres años.

Los Marlins cayeron a 62-100 en 2024 después de cambios en la gerencia y con un roster diezmado por canjes y lesiones. Schumaker y el equipo acordaron que no regresaría para esta temporada.

Texas contrató a Schumaker en el rol de asesor en noviembre pasado, un movimiento visto que a juicio de muchos lo convirttió en heredero aparente de Bochy.

“Estamos encantados de anunciar esta promoción y tener a Skip liderando este club en el dugout", expresó Young en un comunicado. "Durante su último año como asesor senior de nuestro grupo de operaciones de béisbol, Skip ha demostrado ser motivado, apasionado y minucioso en todo lo que hace. Tiene un espíritu y energía ganadora, y somos afortunados de que alguien tan altamente reputado en la industria haya aceptado convertirse en nuestro manager”.

Los Rangers se convirtieron en el primero de ocho equipos de las Grandes Ligas en llenar una vacante de manager. Young no quiso decir más temprano si algún otro equipo había solicitado permiso para hablar con Schumaker.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.