Saquon Barkley sufre por repetir su temporada de 2.000 yardas con los campeones Eagles

Tal vez Saquon Barkley debería publicar un mensaje críptico en las redes sociales en los próximos días si quiere acarrear el balón más de seis veces.

¿Qué más haría falta para que los Eagles de Filadelfia recuerden que tienen a un corredor de 2.000 yardas y al Jugador Ofensivo del Año de la AP 2024?

Olvídense de perseguir la historia como el primer corredor en conseguir temporadas consecutivas de 2.000 yardas por tierra. Barkley podría ni siquiera alcanzar las 1.000 yardas por el ritmo que lleva en cinco partidos para los Eagles (4-1). Barkley corrió el domingo solo 30 yardas —obtuvo 17 de ellas en una sola jugada, su carrera más larga de la temporada— en la derrota 21-17 ante Denver y tiene apenas 267 yardas en total en la temporada.

Para un rápido recordatorio de lo dominante que fue Barkley la temporada pasada, corrió para un récord de franquicia de 255 yardas y 205 yardas en dos juegos contra los Rams.

Barkley volverá a su primer hogar en la NFL para jugar contra los Giants de Nueva York el jueves por la noche buscando cualquier tipo de chispa para impulsar su temporada. Por supuesto, él no es quien decide las jugadas; eso recae en el coordinador ofensivo de primer año Kevin Patullo (con aportes en la planificación del juego del entrenador Nick Sirianni) y él fue quien decidió darle a Barkley un mínimo de seis acarreos en la temporada.

Los Eagles intentaron apaciguar a sus receptores después de que Brown causara un pequeño revuelo la semana pasada con una publicación que parecía indicar que estaba descontento con su papel. Brown luego aclaró que su publicación no era gran cosa, aunque está claro que los Eagles escucharon. DeVonta Smith tuvo su primer juego de recepción de 100 yardas de la temporada y Brown fue objetivo ocho veces (con cinco recepciones).

Barkley en realidad superó a Brown en yardas de recepción 58-43 gracias a una recepción de touchdown de 47 yardas en el tercer cuarto que amplió la ventaja de los Eagles, 17-3.

Denver anotó un par de touchdowns en el último cuarto como parte de una remontada que vio a los Eagles quedarse en blanco en el último tramo.

"Siempre quieres salir de ese juego con Saquon teniendo suficientes toques para el tipo de jugador que es", dijo Sirianni. "Buscaremos soluciones. Estamos en una semana corta tratando de mejorar para ponernos en posición de jugar contra otro oponente de la NFC".

Barkley —quien en marzo firmó una extensión de contrato de dos años con 36 millones de dólares garantizados— tomó el camino alto cuando se le presionó sobre su escasa carga de trabajo.

"No voy a preocuparme demasiado por eso", dijo Barkley. "Al final del día, ya sea que corrimos lo suficiente o no, tuvimos la oportunidad de ganar un partido de fútbol. No lo hicimos".

Barkley corrió para 176 yardas en su único juego contra los Giants la temporada pasada y se perdió el final sin nada en juego para los Eagles excepto su oportunidad de superar a Eric Dickerson por el récord de yardas por tierra en una temporada de la NFL. La carrera de Barkley en la postemporada lo ayudó a establecer el récord total de yardas por tierra en una temporada de la NFL con 2.504 yardas. Corrió para unas modestas 57 yardas contra Kansas City en el Super Bowl.

