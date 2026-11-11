Josh Downs trabaja ya en Kansas City, un día después de que Chiefs adquieren al receptor
El mensaje de texto apareció en el teléfono de Josh Downs cuando estaba a punto de agotarse el plazo de canjes de la NFL.
Era la noticia que había estado esperando.
Después de pedir un traspaso desde Indianapolis, la franquicia que lo había reclutado, Downs saldría de la ciudad. Y el destino era exactamente el que quería: Kansas City, con el entrenador Andy Reid, el quarterback Patrick Mahomes y un equipo con aspiraciones de Super Bowl.
“Siento muchísimo respeto por los Colts, estén 2-6 o no. Ellos me reclutaron. Me mostraron cariño. Disfruté mi tiempo acá”, dijo Downs el miércoles. “Es genial unirme a un equipo como éste, con tanta historia, tantas victorias, en su pasado e incluso ahora”.
El canje del martes, en el que Kansas City envió selecciones de cuarta y quinta ronda del draft a Indianapolis a cambio de Downs y una selección de séptima ronda, ciertamente parece un pacto perfecto. Le da a Downs la oportunidad de perseguir un campeonato mientras se muestra de cara a la agencia libre, y cubre la mayor necesidad que quedaba en la nómina de los Chiefs cuando entran en la segunda mitad de la temporada.
Ya están jugando sin Tyquan Thornton, quien estará fuera al menos hasta los playoffs por una dislocación de tobillo. El también receptor abierto Rashee Rice se ha perdido tiempo por una lesión de isquiotibiales, y Xavier Worthy lidia con una dolencia similar que sufrió en la victoria del domingo sobre los Jets, aunque tenía previsto practicar al menos un poco el miércoles.
Por lo demás, el grupo de receptores abiertos de los Chiefs está compuesto por Jalen Royals, Cyrus Allen, Andrew Armstrong y algunos jugadores del equipo de prácticas.
“Va a hacer mucho por toda la ofensiva", consideró Rice, quien ha entrenado con Downs en la pretemporada, al ser consultado sobre su nuevo compañero. "Va a estar profundo, en el medio del campo, en rutas cortas. Va a abrir el juego terrestre. También va a aportar mucha más confianza al grupo de receptores”.
El traspaso debería darle más confianza a Mahomes también. El quarterback, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso, no tardó en enviarle un mensaje de texto a Downs tras el intercambio, aunque éste tuvo más que ver con dónde vivir y comer en Kansas City y menos con jugadas y conceptos de rutas.
Esa adaptación comenzó el miércoles, y la curva de aprendizaje es pronunciada. La ofensiva intrincada de Reid es famosa por ser difícil de aprender, especialmente para los receptores abiertos, y los Chiefs esperan que Downs pueda asimilar lo suficiente como para ayudar el domingo cuando visiten a los Falcons.
“Hay que tener cierta aptitud”, reconoció Reid. “Así que cuando (el gerente general) Brett (Veach) estaba revisando y mirando a distintas personas, lo tuvo en cuenta. Él sabe exactamente lo que se necesita —Brett lo sabe— para poder funcionar en esto”.
Los Chiefs ya han adquirido receptores a mitad de temporada antes, con resultados dispares.
La etapa de Kadarius Toney en Kansas City fue en gran medida olvidable, salvo por un par de jugadas cruciales en dos victorias en el Super Bowl, mientras que DeAndre Hopkins llegó al gran partido por primera vez en su carrera con los Chiefs y cayó por una paliza de 40-22 ante los Eagles.
“Siempre es emocionante incorporar a otro jugador, sumar a alguien que ha sido productivo en esta liga y puede ayudar”, manifestó Mahomes. “Al conocer hoy a Josh, por la mentalidad que tiene, sé que va a encajar perfectamente en ese grupo”.
Downs, de 25 años, jugó contra los Chiefs a principios de esta temporada, cuando atrapó siete pases para 72 yardas durante una derrota por 33-30 en tiempo extra en el Arrowhead Stadium. Suma 33 recepciones para 354 yardas y un touchdown en nueve partidos esta temporada.
“Es bueno cuando los muchachos te reciben y te aceptan. Siento que ahora me toca ganarme su respeto en el campo y como compañero", indicó Downs. "Haré todo lo que pueda para aprender la ofensiva lo más rápido posible. No quiero ser el tipo que está preguntando cuál es la jugada, cuál es la formación. Ahí es cuando te quedas atrás. Quiero aprender la ofensiva lo más rápido posible”.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
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