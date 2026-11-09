Jaguars buscan el Super Bowl al canjear por el DT Jordan Davis y el S Jessie Bates

Los Jaguars de Jacksonville están apostando fuerte para llegar al Super Bowl.

Los Jaguars adquirieron al tackle defensivo Jordan Davis de los Eagles de Filadelfia el lunes, su última y más importante de tres operaciones, un día antes de la fecha límite de canjes de la NFL.

Jacksonville cedió una selección de primera ronda del draft de 2027 y una de segunda ronda de 2029 por Davis.

“Estamos sumamente agradecidos con Jordan por sus contribuciones a nuestro equipo en el campo y en la comunidad de Filadelfia desde que lo seleccionamos en el draft hace cinco años. Ha sido un colaborador clave para la cultura de nuestro equipo y el éxito en el campo, lo que incluyó dos apariciones en el Super Bowl y un campeonato en 2024", manifestaron los Eagles en un comunicado.

“Su crecimiento y desarrollo tanto como jugador como líder son un testimonio de su trabajo duro y su carácter. No le deseamos a Jordan más que éxito continuo”, añadió el comunicado.

Los Jaguars (6-2), que han ganado cinco de seis partidos, creen que tienen una oportunidad de conseguir el puesto número 1 en la AFC y una posibilidad de lograr el primer Super Bowl en la historia de la franquicia.

También canjearon por el profundo de Atlanta Jessie Bates III y por el tackle defensivo de Nueva Orleans Davon Godchaux. Jacksonville entregó una selección de segunda ronda de 2027 y una de quinta ronda de 2028 por Bates, y una selección de sexta ronda de 2028 que podría convertirse en una de sexta ronda de 2027.

Así que son seis selecciones futuras para ayudar al equipo a ganar ahora. Los Jaguars también tienen uno de los calendarios restantes más fáciles de la AFC, que comienza el domingo en Tennessee (1-7).

Davis suma apenas 1 1/2 capturas y una intercepción en nueve partidos esta temporada. Tuvo su mejor año la campaña pasada, cuando registró máximos de su carrera con 4 1/2 capturas y 72 tacleadas. Se espera que cubra un vacío en el centro de la línea defensiva de Jacksonville; los Jaguars colocaron al nose tackle DaVon Hamilton en la lista de lesionados la semana pasada por una lesión en la pierna.

Seleccionado en la primera ronda en 2022, Davis ha sido una pieza integral de la defensa de Filadelfia y ayudó a los Eagles a dominar a los Chiefs en el Super Bowl 59 para cerrar la temporada 2024. Fue recompensado con una extensión de contrato de tres años y 78 millones de dólares en marzo.

Los Eagles le dieron a Jalen Carter 106 millones de dólares garantizados y el acuerdo de Davis incluyó 65 millones garantizados. Hasta ahora, el equipo no ha obtenido el rendimiento esperado por ese dinero y parece estar al inicio de un proyecto de reconstrucción.

Se esperaba que el gerente general Howie Roseman estuviera activo haciendo tratos con Filadelfia en una racha de siete derrotas consecutivas. Es la racha de derrotas más larga de los Eagles desde 2012.

Bates logró un máximo de su carrera de 14 tacleadas en la derrota de los Falcons por 34-17 ante Cincinnati el domingo en Madrid. Los Falcons han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos bajo el entrenador de primer año Kevin Stefanski, lo que los deja encaminados a su novena temporada perdedora consecutiva.

Stefanski comentó que la decisión de canjear a Bates, cuyo contrato de cuatro años vence después de la temporada, fue difícil mientras el equipo sopesaba las implicaciones a corto y largo plazo.

Bates suma 60 tacleadas, tres balones sueltos forzados, una intercepción y un regreso de 36 yardas para touchdown tras recuperar un balón suelto, como uno de los puntos positivos para los Falcons.

En nueve temporadas, incluidas cinco con Cincinnati, Bates tiene 28 intercepciones y 14 balones sueltos forzados.

Se espera que Bates sea una mejora para Jacksonville en la secundaria. Los Jaguars perdieron al titular Eric Murray por una lesión en el codo que lo dejó fuera por el resto de la temporada.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP