Sam Darnold no se interesa por narrativas sobre él mismo pero se dice listo para ayudar a Seahawks
A menos de seis meses de haber conquistado su primer título de la NFL, Sam Darnold soltó una breve risita para sí el jueves, cuando le hicieron una pregunta.
La pregunta era si siente que las narrativas tradicionales sobre él han quedado atrás. Durante años, el debate en torno a Darnold se centró en que era un fracaso, dado su prestigio como exselección número 3 global del draft, que contrastaba con un mariscal de campo itinerante que iba saltando de equipo en equipo.
Al fin y al cabo, el primer año de Darnold como titular de los Seahawks marcó su quinto equipo en ocho temporadas.
Pese a los comentarios, Darnold afirmó que su confianza en sí mismo nunca ha flaqueado.
“De verdad no me permito prestar atención a nada de eso”, manifestó Darnold, cinco días después de iniciado el campamento de entrenamiento. “Si me llega algo de eso, tengo mi proceso sobre cómo manejarlo. Como dije, se trata de seguir mi proceso y hacerlo a mi manera, para que cuando salga ahí, no se trate de lo que he hecho o de lo que voy a hacer, sino de lo que estoy haciendo ahora mismo.
“Creo que si simplemente seguimos con esa mentalidad conforme avanzamos, estaremos bien”.
Lo que más le interesa a Darnold es ponerse al día con el nuevo esquema ofensivo de los Seahawks.
Sin embargo, el coordinador ofensivo de primer año Brian Fleury y Darnold ya se conocen un poco. Fleury pasó los últimos cuatro años como entrenador de alas cerradas de los 49ers, y Darnold fue el suplente de San Francisco en la temporada 2023.
Darnold ha disfrutado volver a conectarse con el imperturbable Fleury, a quien le encomendaron reemplazar al actual entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, Klint Kubiak.
“Ya sea una buena jugada o una mala jugada, su mentalidad nunca cambia ahí en el campo, algo que ya sabía por haber estado con él en San Francisco”, comentó Darnold. “Pero siempre fue muy ecuánime. Ahora, al poder pasar mucho más tiempo con él como coordinador ofensivo, es divertido verlo trabajar todos los días y ver su mentalidad ahí afuera”.
Darnold también quiere seguir trabajando en su relación con el receptor abierto Rashid Shaheed, quien firmó en marzo un contrato de 51 millones de dólares por tres años.
Shaheed, quien logró 59 recepciones para 687 yardas y dos touchdowns la temporada pasada con Seattle y Nueva Orleans, pasó buena parte de la pretemporada entrenando con Darnold.
Ambos, originarios del sur de California, se reunieron en Saddleback College, en el condado de Orange, algo que Darnold imagina que ayudará a que Shaheed se ponga aún más al día con los Seahawks de cara a su primera temporada completa en Seattle.
“Es un receptor al que da gusto lanzarle”, señaló Darnold. “... Tengo ganas de que siga sumando más repeticiones y de construir esa química para que podamos verlo más seguido atrapando pases y haciendo lo suyo en la posición de receptor”.
_____
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
Bookmark popover
Removed from bookmarks