Mayfield percibió "falta de respeto" por parte de dueños de Buccaneers tras no pactar contrato nuevo

Baker Mayfield percibió que los Buccaneers le faltaron al respeto. Ahora, está concentrado en jugar lo mejor posible.

El quarterback, dos veces seleccionado al Pro Bowl, no obtuvo la extensión de contrato que buscaba y planea cumplir la última temporada de su acuerdo de tres años y 100 millones de dólares.

“He sido bastante directo y sincero sobre lo que siento respecto a Tampa, que sea el hogar de nuestra familia, criar a los niños aquí”, manifestó Mayfield el jueves. “Nos encanta estar aquí. Quería que se cerrara un acuerdo, fijé una fecha límite y les dije que después de eso lo importante iba a ser sólo el fútbol americano, y lo decía en serio. No sé si pensaron que yo iba a aceptar algunas de las ofertas que me hicieron.

“Estoy en un punto de mi carrera en el que entiendo lo que he aportado a esta franquicia. Primero, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron —que no se malinterprete eso—. Pero también sé, realmente sé lo que he aportado a esta franquicia, en liderazgo e incluso en el juego. Han sido algunos de los mejores años de mi carrera, y creo que sólo va a ir en ascenso”.

Mayfield, la primera selección global del draft de la NFL de 2018, reclutado por Cleveland, revitalizó su carrera en Tampa Bay después de reemplazar a Tom Brady en 2023. Fue al Pro Bowl en cada una de sus dos primeras temporadas mientras guiaba a los Bucs a títulos consecutivos de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Fue candidato a Jugador Más Valioso durante la primera mitad de la temporada pasada, cuando el equipo arrancó 6-2, pero tuvo problemas con las lesiones y se vino abajo.

“Es decepcionante en ese sentido, sentir que te faltan un poco al respeto”, comentó. “Ésa es realmente la parte decepcionante: sentirse infravalorado después de pensar que te lo has ganado. Esto no es como decir ‘pobrecito de mí’. Hay mucha otra gente que está mucho peor. Pero puedo sentarme aquí, mirar a otros quarterbacks y colegas, evaluarme con base en eso y ubicarme en ciertas categorías por las que merecía ser compensado.

“Creo que soy un quarterback franquicia. Me han dicho que soy un quarterback franquicia. Se ha dicho públicamente, desde la directiva hasta acá abajo, y que no se haya concretado un acuerdo es muy decepcionante”.

Mayfield había fijado como fecha límite para conseguir un nuevo contrato e l inicio del campamento de entrenamiento. Dijo que habló con sus compañeros para hacerles saber que no permitirá que el tema se convierta en una distracción. Además, negó que necesite eso para motivarse.

“El dinero nunca debería ser la motivación en el fútbol americano”, enfatizó. “Es: ‘¿cómo ayudo a este equipo a ganar?’. Nunca va a ser la motivación para mí. Cuando se trata de tener esa espinita y todo eso, para mí simplemente me pone en la mentalidad de apostar por mí mismo. Es algo con lo que estoy bastante familiarizado, y es un buen lugar para estar.

"Como alguien altamente competitivo, a veces tienes que ponerte contra las cuerdas y abrirte paso peleando para salir. Tengo a muchos jugadores y a mucho personal a mi alrededor, así que no estoy solo en esto. Estamos luchando por el mismo objetivo, y ese es estar jugando en febrero”.

Si Mayfield juega como lo hizo en 2024 —4.500 yardas por aire, 41 pases de touchdown, 71,4% de envíos completos, 106,8 de rating—, los Buccaneers probablemente tendrán que pagarle aún más de lo que pide ahora. Se considera que el rango actual de Mayfield es un contrato que promedie entre 50 y 55 millones de dólares.

“Baker no ha perdido el ritmo ni ha cambiado en lo más mínimo con todo lo que está pasando”, señaló el liniero ofensivo Ben Bredeson. “Sigue siendo nuestro quarterback, sigue siendo el mismo líder, amigo, el tipo que todos queremos. Cuando dice que se trata sólo de fútbol americano, lo dice en serio.

"Probablemente es una de las personas más constantes y concentradas con las que he tenido la oportunidad de jugar. Es un honor ir a trabajar con él todos los días y, sin importar lo que esté pasando fuera del edificio, no ha cambiado en lo más mínimo y está listo para salir en cualquier momento”.

El tackle defensivo Vita Vea, también dos veces seleccionado al Pro Bowl, igualmente está descontento con su situación contractual mientras entra al último año de su acuerdo. Se ha perdido los dos primeros días de práctica por una lesión en la espalda.

“Aquí ahora todo se trata de ganar y de lo que vamos a hacer, y ojalá se le arregle la espalda y se cierre su acuerdo”, expresó Mayfield. “Vita se lo merece. Es el ancla de nuestra defensa. Espero que se ocupen de él”.

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